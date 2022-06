OnePlus 10/10T rivela che il telefono supererà il OnePlus 10 Pro

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Un telefono che potrebbe essere il normale OnePlus 10 o il OnePlus 10T è trapelato, rivelando il design e la scheda tecnica del dispositivo. E potrebbe battere il 10 Pro sotto un paio di aspetti.

Secondo la fuga di notizie, il OnePlus 10/10T sarà dotato della ricarica ultraveloce da 150 W annunciata dall'azienda all'inizio dell'anno. Si dice anche che sarà dotato del processore Snapdragon 8+ Gen 1 aggiornato.

Se ciò è vero, significa che il telefono non solo sarà più potente dell'attuale OnePlus 10 Pro, ma si ricaricherà anche molto più velocemente.

La ricarica rapida da 150 W consentirà di passare da una batteria vuota a mezza piena in soli cinque minuti e di completare una carica completa in meno di 20 minuti. Finora, OnePlus ha introdotto questa ricarica solo su OnePlus Ace e OnePlus 10R, disponibili rispettivamente solo in Cina e in India.

L'indiscrezione suggerisce che in precedenza si pensava che il telefono sarebbe stato lanciato con il processore MediaTek Dimensity 9000, ma è invece in arrivo il più potente chipset Snapdragon di Qualcomm.

Per quanto riguarda il design, il rendering trapelato da @HeyItsYogesh e OnSiteGo mostra un telefono che continua la tendenza a presentare una grande unità rettangolare sul retro con più obiettivi della fotocamera.

Questa volta, però, sembra che questa unità si estenda su tutta la parte posteriore del telefono e che presenti anche l'importante etichetta Hasselblad.

Per il resto, l'aspetto è molto simile a quello di qualsiasi altro smartphone e, purtroppo per i fan di OnePlus, non è presente alcun interruttore di avviso. A differenza del Pro, non è prevista la ricarica wireless.

Altre specifiche includono una batteria da 4800 mAh e un triplo sistema di fotocamere composto dal sensore primario da 50 megapixel e da un sensore ultrawide da 16 megapixel e macro da 2 megapixel. Sul fronte, c'è un display da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Per quanto riguarda il prezzo, si prevede che si collochi a metà strada tra il OnePlus 10R e il OnePlus 10 Pro e il lancio è previsto per il mese di luglio.

Scritto da Cam Bunton.