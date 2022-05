Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - OnePlus ha presentato gli ultimi dispositivi della sua famiglia di prodotti Nord, tra cui Nord 2T, Nord CE 2 Lite e il primo non telefono con il nome Nord: Nord Buds.

Il Nord 2T sostituisce il Nord 2 al vertice della gamma, mentre il Nord CE 2 Lite è il telefono più economico della gamma.

Per quanto riguarda le caratteristiche e le specifiche, il Nord 2T non presenta molte differenze rispetto al Nord 2. Non è identico, ma i miglioramenti sono minimi. Ad esempio, mentre il Nord 2 aveva il processore Dimensity 1200, il Nord 2T ha il MediaTek Dimensity 1300.

Il Nord 2T ha anche migliorato la velocità di ricarica, passando da 65W di ricarica rapida agli stessi 80W di SuperVOOC che si trovano nel OnePlus 10 Pro di livello superiore. Ciò significa che la batteria da 4500 mAh si ricarica al 100% in 27 minuti.

Per il resto è quasi tutto uguale. C'è lo stesso display AMOLED full HD da 6,43 pollici con aggiornamento a 90 Hz e supporto HDR10+.

Ha anche lo stesso trio di fotocamere, anche se questa volta sono state alloggiate in un'unità piuttosto grande con due enormi cerchi che dominano l'unità della fotocamera senza alcun motivo apparente. Il trio è composto da un sensore primario da 50 megapixel, uno ultrawide da 8 megapixel e uno monocromatico da 2 megapixel.

Sarà disponibile in due colori: Jade Fog (un verde tenue e chiaro) e Grey Shadow (nero), e sarà disponibile in due varianti: 8GB/128GB e 12GB/256GB.

Per quanto riguarda il Nord CE 2 Lite, si tratta del Nord più conveniente. È dotato di un display LCD a 120Hz con risoluzione Full HD.

È alimentato dal processore Snapdragon 695, è dotato di supporto 5G e di 6GB/128GB di RAM/storage. Dispone inoltre di una porta audio da 3,5 mm e di uno slot per schede microSD per l'espansione.

È dotato di un sistema a tre fotocamere, ma solo una di esse merita di essere posizionata sul retro: il sensore primario da 64 megapixel. Ad esso si aggiungono due fotocamere da 2 megapixel, una per la profondità e l'altra per la macro.

Entrambi i telefoni saranno disponibili per l'acquisto a partire dal 24 maggio, con il prezzo del Nord 2T fissato a 369 sterline nel Regno Unito per la variante con memoria di base. Il Nord CE 2 Lite costerà 279 sterline.

I Nord Buds entrano a far parte della famiglia come primo prodotto non telefonico e, con un prezzo fissato a sole 49 sterline, diventeranno una sorta di acquisto d'impulso.

Sono veri e propri auricolari wireless con grandi driver da 12,4 mm rivestiti in titanio e supporto Dolby Atmos.

Il grado di protezione IP55 li protegge dagli schizzi e gli auricolari possono durare 7 ore prima di dover essere rimessi nella custodia di ricarica. In totale, la custodia e gli auricolari consentono di riprodurre fino a 30 ore di musica.

Come i telefoni, saranno disponibili dal 24 maggio.

