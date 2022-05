OnePlus conferma il lancio di OnePlus Nord 2T

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - OnePlus ha confermato che terrà un evento di lancio per il mercato europeo, durante il quale annuncerà una serie di nuovi prodotti.

Non c'è alcuna segretezza: OnePlus ha confermato che annuncerà il OnePlus Nord 2T 5G, il OnePlus Nord 2 Lite 5G e il OnePlus Nord Buds.

Gli ultimi due prodotti sono già noti: entrambi sono stati annunciati in occasione del lancio di More Power to You in India ad aprile, ma il Nord 2T non è stato ancora annunciato, a parte le numerose fughe di notizie.

Il Nord 2T 5G sembra essere il seguito del Nord 2, che abbiamo trovato un ottimo telefono di fascia media quando è stato lanciato nel 2021.

Le migliori offerte telefoniche del Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia e altro Di Chris Hall · 12 Maggio 2022

Il nuovo dispositivo sembra essere un aggiornamento rapido, ma con un design insolito nella disposizione delle fotocamere. Mentre sul retro sono presenti due cerchi neri, continuando un design iniziato con il OnePlus 9 Pro, il cerchio inferiore sembra avere lenti posizionate in modo piuttosto casuale, come rivelato in un primo unboxing.

Altrove OnePlus ha confermato che il Nord 2T avrà una ricarica SuperVOOC da 80W, mentre ci aspettiamo di vedere anche il MediaTek Dimensity 1300, come rivelato da alcune fughe di notizie. Ci aspettiamo anche un display AMOLED da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz.

La presentazione ufficiale di questi nuovi dispositivi per l'Europa avverrà il 19 maggio e qui abbiamo una guida completa su come assistere all'evento.

Scritto da Chris Hall.