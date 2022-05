Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I giorni in cui si poteva essere sorpresi dal lancio di qualsiasi telefono sono ormai lontani, grazie alla pletora di fughe di notizie e rumors in anticipo. E mentre le aziende potrebbero voler tenere le cose segrete fino alla grande rivelazione, questo non è più apparentemente possibile.

Questo lavoro è reso ancora più difficile quando un partner di vendita al dettaglio spinge in diretta una pagina del negozio in anticipo sul lancio, come AliExpress ha fatto per il prossimo OnePlus Nord 2T.

Il sito che importa merci cinesi in Europa e nel Regno Unito ha reso il OnePlus Nord 2T disponibile per la vendita, e la pagina del negozio rivela il design del telefono e tutte le specifiche importanti. Ha anche alcuni rendering del prodotto dall'aspetto ufficiale. (Includeremo uno screenshot della pagina in fondo a questo articolo nel caso in cui AliExpress decida di togliere la pagina. )

Dal punto di vista del design, la forma generale e l'aspetto del telefono è simile all'attuale Nord 2, con la differenza principale che i cerchi della fotocamera sono prominenti. I due cerchi della fotocamera sono molto più grandi, ma la disposizione delle lenti è insolita.

Il cerchio superiore ha una grande lente - che supponiamo sia la fotocamera primaria da 50 megapixel - ma il modulo inferiore sembra avere due lenti più piccole, con la più bassa che sembra davvero molto piccola.

Se l'elenco delle specifiche è accurato, stiamo assumendo che il più piccolo è il sensore da 2 megapixel in bianco e nero per catturare i dettagli della luce, dove l'altro è l'ultrawide da 8 megapixel.

Grazie alle precedenti fughe di notizie, comunque, nessuna delle specifiche elencate è una sorpresa. Sono più o meno alla pari con quelle che le prime voci affermavano che sarebbero state.

Questo per dire che sarà alimentato dal processore MediaTek Dimensity 1300 - un aggiornamento del 1200 del Nord 2 - così come una batteria da 4500mAh con 80W SuperVOOC fast wired charging.

L'annuncio rivela anche l'attesa combinazione di 8GB/128GB di RAM e storage, che dovrebbe essere la più bassa delle due configurazioni. Sembra anche che sarà disponibile in due colori: grigio e verde.

Una cosa che probabilmente cambierà per il lancio ufficiale è il prezzo. Con il Nord 2 che costa 399 sterline nel Regno Unito, ci aspettiamo che il Nord 2T sia intorno allo stesso prezzo, e non oltre 550 sterline.

Scritto da Cam Bunton.