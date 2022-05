Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Si dice che OnePlus sia a pochi mesi dal lancio di un modello di telefono "Ultra" con migliori fotocamere. Si dice che il OnePlus 10 Ultra sia attualmente in fase di test, e che sia alimentato da un processore Snapdragon non ancora rilasciato.

Questo chipset - chiamato Snapdragon 8 Gen 1+ - sarà probabilmente una versione più potente dell'attuale processore di punta, lo Snapdragon 8 Gen 1. Si suggerisce anche che il telefono sarà dotato di un sistema di fotocamera migliorato rispetto al 10 Pro.

La soffiata arriva da una fonte di voci frequenti, @heyitsyogesh su Twitter, che risponde più avanti nel thread che sarà lanciato ad agosto/settembre. Se è accurato, significa che c'è una possibilità che la serie OnePlus 10 potrebbe presentare fino a quattro modelli entro la fine dell'anno.

Con il OnePlus 10 Pro e il OnePlus 10R già annunciati, un normale OnePlus 10 che si dice sia in arrivo e un OnePlus 10 Ultra di cui si vocifera, questo lo renderebbe la più grande gamma di serie numerate finora nella storia di OnePlus.

Non che questo sia molto sorprendente; il 2021 era un segno delle cose a venire per OnePlus. Essendo diventato ufficialmente un sub-brand di Oppo, ha iniziato ad agire come la sua società madre, offrendo più modelli di telefoni a prezzi diversi.

Inoltre, alcuni modelli erano disponibili solo in India, altri solo negli Stati Uniti, altri ancora solo in Europa. Il suo approccio al lancio dei telefoni è diventato molto più frammentato.

Per il 2022, questo ethos è stato spinto ulteriormente, con ancora più varietà di modelli, punti di prezzo e specifiche, e alcuni di questi disponibili solo in regioni specifiche.

Tenere sotto controllo ciò che OnePlus offre diventerà molto più confuso con il passare del tempo. I giorni del lancio di un telefono alla volta sono un lontano ricordo che sta rapidamente svanendo.

