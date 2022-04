OnePlus Nord 3 sarebbe stato testato in India

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dopo l'annuncio del Nord CE 2 Lite, i rapporti dicono che OnePlus sta già testando un nuovo dispositivo, nome in codice Meili.

Sembra che l'azienda non riesca a smettere di sfornare telefoni ultimamente, lontano dai due modelli all'anno che ci aspettavamo.

MySmartPrice riporta che il nuovo misterioso telefono è in fase di test in India ed è probabile che rientri nella serie Nord.

Il successore del Nord 2 dovrebbe essere lanciato a giugno o luglio, ma OnePlus non l'ha ancora confermato.

Dovrebbe avere un display AMOLED a 90Hz ed essere alimentato da un chipset MediaTek Dimensity 8000.

È anche probabile che sia dotato di una tripla serie di fotocamere sul retro, con una batteria da 4500 mAh e supporto per la ricarica veloce a 80W.

Le voci suggeriscono che il Meili non sarà il prossimo telefono che vedremo da OnePlus, però. Invece, probabilmente vedremo prima il Nord 2T.

Il Nord 2T dovrebbe essere un aggiornamento iterativo rispetto al Nord 2, alimentato da un MediaTek Dimensity 1300 SOC.

Avrà un display AMOLED da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e un sensore principale da 50MP per la fotocamera.

Come il Meili, ci si aspetta che abbia una batteria da 4500 mAh e il supporto per la ricarica veloce a 80W, con Android 12 come standard.

Scritto da Luke Baker.