(Pocket-lint) - OnePlus ha lanciato ufficialmente il suo ultimo telefono di punta - il OnePlus 10R 5G - dopo mesi di prese in giro e voci.

Il portatile è alimentato dal chipset Mediatek Dimensity 8100 Max e supporta la ricarica ultrarapida Supervooc 150W - qualcosa che si trova anche sul compagno di scuderia del marchio, il Realme GT Neo 3.

Il !0R è dotato anche di un display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una frequenza di tocco di 70Hz.

Un sistema a tripla fotocamera si trova sul retro, con il sensore Sony IMX766 OIS da 50 megapixel utilizzato per la camma principale, più un 8 megapixel ultrawide e un 2 megapixel macro.

La fotocamera frontale è da 16 megapixel e nascosta dietro un ritaglio in alto al centro. Un sensore di impronte digitali sotto il display si trova anche sul davanti.

In termini di design, il OnePlus 10R 5G è un po' una partenza per il marchio. Ha una parte posteriore incisa al laser, con bordi dritti e un contorno quasi da iPhone.

Prezzi e disponibilità sono stati annunciati per il suo rilascio in India. Partirà da 38.999 rupie (circa 410 sterline) e sarà disponibile in vendita aperta dal 4 maggio 2022.

Siamo ancora in attesa di dettagli per le altre regioni, anche se potrebbe essere rilasciato con il nome OnePlus Ace altrove.

OnePlus ha anche annunciato il OnePlus Nord CE 2 Lite e OnePlus Nord Buds accanto a questo telefono, durante il suo flusso di lancio More Power for You. È possibile controllare l'intera presentazione nella nostra funzione come guardare proprio qui.

Scritto da Rik Henderson.