OnePlus Nord CE 2 Lite è un nuovo telefono economico di OnePlus

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - OnePlus ha dato seguito all'annuncio del suo nuovo 10R di fascia alta svelando anche una nuova opzione economica, il Nord CE 2 Lite. Il telefono ha il Qualcomm Snapdragon 695 nel suo cuore per la connettività 5G e quello che potrebbe essere una solida potenza.

Il telefono dovrebbe vantare una solida durata della batteria, con oltre 21 ore di streaming video citato da OnePlus grazie a una batteria da 5.000mAh, più grande della maggior parte dei telefoni confezionati al giorno d'oggi. 33W di ricarica veloce significa che può arrivare al 50% di carica in 30 minuti.

Verrà eseguito Oxygen OS 12.1 fuori dalla scatola, con una serie di modalità incentrate sul gioco per aiutare coloro che amano giocare in movimento. Questo è aiutato da un display LCD da 6,95 pollici a 120Hz, un'opzione abbastanza grande.

Il tasso di risposta al tocco è ancora più alto a 240Hz, quindi dovrebbe essere bello e reattivo. OnePlus dice che è andato con LCD invece di OLED per risparmiare sul consumo della batteria, anche se mantenere il prezzo basso sarà stato anche un fattore, chiaramente.

L'array di fotocamere include un tiratore principale da 64MP, un sensore di profondità da 2MP e un obiettivo macro da 4CM, per darti alcune opzioni mentre spari, anche se non c'è nessuna capacità ultrawide. La fotocamera per i selfie è di 16MP.

OnePlus dice che il telefono otterrà due aggiornamenti completi della versione di Android e tre anni di supporto di sicurezza al minimo, a titolo di prova del futuro, anche.

Il telefono sarà lanciato in India a partire da ₹19,999 (circa £210 o $260) il 30 aprile.

Le migliori offerte telefoniche del Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia e altro Di Chris Hall · 28 aprile 2022

squirrel_widget_6793971

Scritto da Max Freeman-Mills.