C'è un altro telefono OnePlus misterioso

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Tenere il passo con quello che sembra un'ondata infinita di telefoni OnePlus non è un'impresa facile al momento. L'azienda ha annunciato il OnePlus Ace in Cina di recente, con il OnePlus 10R e il OnePlus Nord CE 2 Lite che dovrebbero entrambi essere rivelati in India nei prossimi giorni, ma questo non è tutto dalla società.

Un OnePlus 10 standard è stato anche vociferato, così come un OnePlus 10 Ultra e ora sembra che un dispositivo OnePlus senza nome sia stato avvistato sul sito TENAA, con un design della fotocamera posteriore simile al OnePlus 10 Pro.

Il dispositivo OnePlus ha un numero di modello PGZ110 e mentre il suo nome commerciale è ancora un mistero, le immagini del dispositivo insieme ad alcune specifiche chiave sono state rivelate sulla lista.

Il dispositivo è mostrato in un'opzione di colore grigio e ha un alloggiamento della fotocamera posteriore che sembra simile nel design al OnePlus 10 Pro. Si dice che misuri 164,3 × 75,8 × 8,7mm e pesi 205g, e a quanto pare offrirà un display LCD LTPS da 6,59 pollici Full HD+. Mentre il chipset non è dettagliato nell'annuncio, si dice che sarà disponibile nelle opzioni di 8GB e 12GB di RAM, con 128GB e 256GB di storage.

La capacità della batteria si dice sia di 4890mAh e si dice che supporti la ricarica veloce, anche se i dettagli non sono stati rivelati. Si parla di una tripla fotocamera posteriore, composta da un sensore principale da 64 megapixel, supportato da un sensore da 8 megapixel e uno da 2 megapixel, mentre la parte anteriore dovrebbe offrire un sensore da 16 megapixel.

I dettagli finali suggeriscono nessun cursore di avviso e un sensore di impronte digitali fisico, suggerendo che questo non sarà uno dei telefoni di punta della società. La nostra migliore ipotesi, basata sul numero di modello, è un altro modello OnePlus Ace, ma per ora, nulla è confermato.

Scritto da Britta O'Boyle.