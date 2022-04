OnePlus Ace ufficiale con ricarica superveloce da 150W

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - OnePlus si sta preparando ad annunciare il OnePlus 10R e OnePlus Nord CE Lite durante un evento specifico per l'India il 28 aprile, ma l'azienda ha già rivelato la versione cinese del 10R nel OnePlus Ace.

Il OnePlus Ace ha un design abbastanza particolare, con un grande alloggiamento per la fotocamera sul retro e diverse texture per il pannello posteriore. La parte anteriore ha una fotocamera centralizzata a buco nella parte superiore del display.

Sotto il cofano, il OnePlus Ace è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 8100 Max, una batteria da 4500mAh e il supporto per la ricarica veloce SuperVOOC 150W.

C'è una scelta di 8GB o 12GB di RAM, fino a 512GB di storage interno e troverete una tripla fotocamera posteriore con una fotocamera principale da 50 megapixel f/1.88, una fotocamera ultra-wide da 8 megapixel f/2.2 e una fotocamera macro da 2 megapixel f/2.4.

Le migliori offerte telefoniche del Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia e altro Di Chris Hall · 22 aprile 2022

Sul fronte, c'è un display AMOLED da 6,7 pollici con una risoluzione di 2412 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Il OnePlus Ace sarà in vendita in Cina a partire dal 26 aprile e sarà disponibile nelle opzioni di colore nero e blu. Il modello base partirà da 2.499 yuan, che sono circa 300 sterline o 395 dollari.

Mentre il OnePlus Ace è specifico per la Cina, il OnePlus 10R dovrebbe essere lo stesso dispositivo ma con un nome diverso e sarà lanciato il 28 aprile, come detto, in India. Non si sa ancora se il 10R, o Ace, avrà un lancio globale, anche se si vocifera anche di un normale OnePlus 10.

Scritto da Britta O'Boyle.