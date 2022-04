Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - OnePlus ha cambiato la sua strategia di lancio nel corso degli ultimi anni, ancora di più quest'anno. Il primo segno che le cose sarebbero state diverse nel 2022 è stato quandoil OnePlus 10 Pro è stato inizialmente lanciato in Cina, e non ha avuto un fratello non-Pro annunciato allo stesso tempo.

Questo significa che per mesi ci sono state domande sul fatto che OnePlus avrebbe anche lanciato un OnePlus 10 non-Pro. L'azienda si è mossa in precedenza per respingere le domande su di esso, ma una recente fuga di notizie suggerisce che ne vedremo uno ad un certo punto di quest'anno.

Se la voce è accurata, il OnePlus 10 sarà dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400) che utilizza la tecnologia LTPO di seconda generazione per offrire frequenze di aggiornamento adattative tra 1hz e 120Hz.

A parte la risoluzione, questo significa che dovrebbe essere molto simile al pannello del OnePlus 10 Pro. E, si dice che potrebbe essere leggermente più potente del modello Pro.

La fuga di notizie - pubblicata da Digit in collaborazione con OnLeaks - afferma che OnePlus sta testando modelli con un processore Snapdragon 8 Gen 1+, così come una variante MediaTek con un processore serie 9000.

Questo è sostenuto da 8GB o 12GB di RAM e 128GB o 256GB di storage, così come una batteria da 4800mAh che è in grado di supportare l'ultima tecnologia di ricarica flash di OnePlus/Oppo.

Vale a dire che si caricherà molto velocemente grazie al supporto per la ricarica SuperVOOC a 150W.

Miglior smartphone 2022: testiamo, valutiamo e classifichiamo i migliori telefoni cellulari disponibili per l'acquisto Di Chris Hall · 21 aprile 2022

Si sostiene che il telefono sarà dotato di tre fotocamere sul retro, tra cui una primaria da 50 megapixel, una ultrawide da 16 megapixel e una fotocamera da 2 megapixel, con una migliore fotocamera selfie da 32 megapixel inserita nel display sul davanti.

Un'inclusione sorprendente in questa ultima fuga di notizie è la voce che questo telefono sarà il primo flagship di OnePlus in anni a non includere un interruttore fisico a scorrimento di avviso. Per un po' questo è stato un pilastro e offre un modo semplice per passare tra suoneria, vibrazione e silenzioso.

Il OnePlus 10 dovrebbe essere lanciato a un certo punto nella seconda metà del 2022, il che significa un paio di mesi almeno prima di sentire qualcosa di più ufficiale su questo, ma vi terremo aggiornati sulla storia non appena arriveranno nuove informazioni.

Scritto da Cam Bunton.