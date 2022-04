OnePlus 10R 5G rivelato ufficialmente prima del lancio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - OnePlus ha rivelato ufficialmente il OnePlus 10R 5G e le sue capacità di ricarica veloce in una serie di tweet in vista dell'evento di lancio More Power to You della prossima settimana.

Il OnePlus 10R 5G sarà svelato completamente il 28 aprile, insieme al OnePlus Nord CE 2 Lite e al OnePlus Nord Buds. È confermato che sarà dotato di un display fluido a 120Hz e di una ricarica rapida Supervooc da 150W, con un giorno di carica disponibile dopo soli 10 minuti.

Sempre veloce, sempre liscio. Preparatevi a un'esperienza senza soluzione di continuità con il Fluid Display a 120Hz del nuovo #OnePlus10R



Per saperne di più: https://t.co/WaA8u6p3se#MorePowerToYou pic.twitter.com/L9y7SJo4Ai- OnePlus India (@OnePlus_IN) 19 aprile 2022

Il telefono è stato preso in giro da OnePlus India sul suo feed Twitter negli ultimi giorni, in tweet su diverse caratteristiche. Per esempio, il 17 aprile, l'azienda ha postato un'immagine del portatile che evidenzia le sue prodezze di gioco.

Progettato tenendo tutti gli MVP in mente, il nuovo #OnePlus10R è dotato di un motore di gioco HyperBoost, in modo da poter trasformare ogni situazione in una vittoria. #MorePowerToYou- OnePlus India (@OnePlus_IN) 17 aprile 2022

Ha anche rivelato il processore MediaTek Dimensity 8100 Max in un altro post, oltre a un primo teaser che mostra il gruppo fotocamera posteriore.

Di questo passo ci sarà poco da svelare durante l'evento online. Comunque, potete scoprire di più sul livestream qui. E vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi del OnePlus 10R 5G e dei suoi compagni di scuderia nei prossimi giorni.

Scritto da Rik Henderson.