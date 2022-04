OnePlus Ace confermato, sarà lanciato il 21 aprile

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - OnePlus è stata molto presente nelle notizie di recente. L'azienda ha annunciato un evento il 28 aprile dove si prevede di rivelare tre telefoni, anche se ora sembra che ci sarà un altro evento in Cina prima di quella data.

SecondoMySmartPrice, l'azienda ha confermato tramite il sito di blogging cinese Weibo che il OnePlus Ace sarà lanciato il 21 aprile e ha anche rivelato alcune immagini ufficiali del dispositivo.

Se avete prestato attenzione alle notizie di OnePlus di recente, potreste essere un po' confusi. Le immagini del OnePlus Ace sembrano identiche all'immagine di quello che si diceva essere il OnePlus 10R.

Condividendo specifiche vociferate molto simili, c'è stata molta discussione sul fatto che questi due dispositivi siano in realtà lo stesso dispositivo ma con nomi diversi. Le ultime voci suggeriscono che il OnePlus Ace sarà lanciato prima in Cina - come OnePlus ha confermato - ma è stato suggerito che sarà poi lanciato in India con il nome di OnePlus 10R, presumibilmente all'evento del 28 aprile.

Le immagini ufficiali del OnePlus Ace mostrano un importante alloggiamento per la fotocamera nell'angolo in alto a sinistra con un grande sensore in alto e due sensori più piccoli sotto. Nessun cursore di avviso è mostrato nelle immagini e non c'è nemmeno il jack per le cuffie, ma le varianti nera e blu sono mostrate. OnePlus ha precedentemente confermato che il dispositivo funzionerà con il chipset MediaTek 8100 e ci si aspetta anche che offra 150W di ricarica veloce.

Altre specifiche vociferate includono un display da 6,7 pollici Full HD+ con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. La tripla fotocamera posteriore si dice sia composta da un sensore principale da 50 megapixel, accoppiato con un sensore da 8 megapixel e un sensore da 2 megapixel. La parte anteriore si dice sia un sensore da 16 megapixel.

Secondo il post di Weibo, il OnePlus Ace sarà lanciato in Cina il 21 aprile alle 7PM ora locale, che è 12PM BST, quindi guardate questo spazio per le informazioni ufficiali.

Scritto da Britta O'Boyle.