Immagine pubblicitaria di OnePlus 10R pubblicata accidentalmente da Amazon

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - OnePlus ha annunciato ufficialmente che terrà un evento il 28 aprile 2022 in India, e ci si aspetta che ci saranno diversi dispositivi annunciati all'evento, uno dei quali si dice sia il OnePlus 10R.

C'è stata un po' di confusione intorno al OnePlus 10R nelle ultime due settimane. Inizialmente si pensava che il dispositivo sarebbe stato rinominato OnePlus Ace, anche se ora sembra che siano dispositivi separati e l'ultima fuga di notizie mostra accidentalmente il design.

Amazon India ha postato una foto sul suo Instagram rivelando il retro di un dispositivo, che un altro leaker ha poi detto essere il OnePlus 10R. Il design del dispositivo corrisponde a uno dei disegni nell'invito di OnePlus per l'evento del 28 aprile, suggerendo che sarebbe apparso all'evento.

C'è un grande alloggiamento per la fotocamera nell'angolo in alto a sinistra con tre sensori della fotocamera, uno grande in alto e due più piccoli in basso, rendendolo abbastanza distintivo. L'immagine di Amazon sembra anche mostrare un pannello testurizzato sul retro, ma pensiamo che questo sia un riflesso e che la parte posteriore sia in vetro.

Voci precedenti hanno detto che il OnePlus 10R sarebbe essenzialmente un Realme GT Neo 3 riadattato e dotato di 150W di ricarica rapida e del processore Mediatek Dimensity 8100.

Per ora, nulla è ufficiale, anche se non sembra che dovremo aspettare troppo a lungo per scoprirlo.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Scritto da Britta O'Boyle.