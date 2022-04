Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - OnePlus ha annunciato ufficialmente che avrà un evento di lancio dedicato per il mercato indiano alla fine di questo mese, e se le ultime voci sono accurate, potremmo vedere fino a tre telefoni lanciati.

Questi tre dispositivi dovrebbero essere il OnePlus Ace, il OnePlus 10R e il OnePlus Nord CE Lite. Se fosse vero, significherebbe che la nostra teoria che il OnePlus Ace e il 10R sono lo stesso dispositivo, non è corretta.

La storia intorno a questi due dispositivi in particolare è stata confusa soprattutto perché in un momento o nell'altro, entrambi sono stati vociferati come dispositivi alimentati da MediaTek Dimensity 8100 con 150W di ricarica veloce. (Per aggiungere ulteriore confusione, anche il Nord 3 si diceva che avesse queste specifiche ad un certo punto).

La fuga di notizie di oggi arriva attraverso un frequente tipster - Mukul Sharma (aka @Stufflistings) - e mostra che il sito web indiano di OnePlus ha incluso annunci per tutti e tre i telefoni di cui sopra.

OnePlus Ace, OnePlus 10R 5G e OnePlus Nord CE 2 Lite 5G stanno arrivando anche in India.



Può confermare i nomi ufficiali ora

Sentitevi liberi di retwittare.#OnePlus #OnePlusAce #OnePlus10R5G #OnePlusNordCE2Lite5G pic.twitter.com/ucWHVKDxIv- Mukul Sharma (@stufflistings) April 11, 2022

Sembra molto probabile quindi che questo sia davvero ciò che verrà annunciato il 28 aprile. Ciò che è in aria è ciò che ogni telefono sarà caratterizzato, hardware e specifiche.

Sappiamo che OnePlus probabilmente lancerà almeno un telefono con la sua più veloce tecnologia di ricarica flash da 150W, ma se sarà il 10R o l'Ace? La vostra ipotesi è buona quanto la nostra al momento.

OnePlus sarà probabilmente desiderosa di mantenere alcune specifiche tra questi due telefoni unici per un solo dispositivo, quindi sembra probabile che ne sceglierà uno, prima di distribuirlo ad altri modelli del suo portafoglio in seguito.

Per ora, abbiamo un'immagine molto sfocata del quadro, ma sospettiamo che nelle prossime due settimane avremo uno sguardo più chiaro su ciò che esattamente OnePlus sta progettando.

