Il OnePlus 10R trapelato si chiamerà davvero OnePlus Ace?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Un paio di recenti fughe di notizie suggeriscono che OnePlus sta per lanciare un nuovo telefono quasi di punta nel prossimo futuro, con voci che suggeriscono che vedremo un nuovo modello chiamato 'OnePlus Ace'.

Poiché 'Ace' è un nome che Oppo - la sua società madre - ha già usato in passato, non è del tutto sorprendente vederlo. Ciò che non è chiaro è se la denominazione 'Ace' sia semplicemente un nome in codice usato internamente o se sarà un nome usato in diverse regioni.

La confusione deriva dal fatto che tutte le voci recenti suggeriscono che questo telefono sarà un Realme GT Neo 3 ribattezzato, con 150W di ricarica rapida e il processore Mediatek Dimensity 8100.

Queste sono le specifiche esatte e le voci originariamente previste per un non annunciato OnePlus 10R in India, che dovrebbe essere lanciato in un evento il 28 aprile.

Tuttavia, in un post su Weibo di Digital Chat Station, il telefono viene indicato come 'OnePlus Ace'. Questa denominazione è utilizzata di nuovo da un diverso account leaker chiamato @WhyLab, che ha postato una foto del telefono in questione in un involucro protettivo che nasconde il suo design, ma agganciato ad un caricabatterie da 150W.

Dato che la Dimensity 8100 viene paragonata favorevolmente al processore Snapdragon 888 nei test di benchmark, avrebbe senso che apparisse in un modello leggermente meno potente della sua gamma di punta.

OnePlus ha già lanciato modelli 'R' di smartphone in India, e avrebbe senso che ci fosse un 10R in India.

Tuttavia, non essendoci ancora un 'OnePlus 10' regolare in Europa o in Nord America, c'è uno spazio rimasto nel mercato per un telefono OnePlus leggermente meno potente che si colloca da qualche parte tra la gamma media Nord o l'ammiraglia top-tier. È qui che potremmo vedere un modello 'Ace' lanciato?

La suddetta ricarica a 150W è stata annunciata ufficialmente da OnePlus durante il MWC di quest'anno, con l'azienda che ha detto che sarà lanciata su un dispositivo ad un certo punto nel Q2 2022. Questo durante una conferenza tecnologica incentrata sull'Europa.

Ciò significa che ci aspettiamo il lancio di un telefono con 150W di ricarica nei prossimi due mesi. Che si chiami OnePlus Ace, OnePlus 10R o qualcosa di completamente diverso è ancora da vedere.

Scritto da Cam Bunton.