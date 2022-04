Il primo pieghevole di OnePlus potrebbe essere un Oppo Find N ribattezzato

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Gli smartphone pieghevoli sono diventati sempre più popolari negli ultimi due anni, ma mentre OnePlus compete nel mercato degli smartphone flagship, deve ancora lasciare il segno nel settore pieghevole.

Una recente soffiata da Yogesh Brar(via Pricebaba) suggerisce che l'azienda sta lavorando al suo primo smartphone pieghevole e si dice che potrebbe essere un Oppo Find N. Non è un segreto che OnePlus e Oppo sono di proprietà della stessa società madre - BBK Electronics - e mentre le due società hanno precedentemente operato separatamente, sono state sempre più vicine nell'ultimo anno.

Ora condividono tecnologie e anche il loro software operativo sta diventando allineato. Vale anche la pena ricordare che il CEO e co-fondatore Pete Lau ha fatto parte dello sviluppo dell'Oppo Find N, quindi forse non è una sorpresa che il dispositivo sia la base del primo pieghevole di OnePlus.

L'Oppo Find N è stato rivelato nel dicembre 2021 in Cina, anche se non è ancora disponibile a livello globale. Non è ancora chiaro quali parti dell'Oppo Find N il pieghevole di OnePlus adotterà, né quando potrebbe essere lanciato. L'Oppo Find N ha una piega verticale, come il Samsung Galaxy Z Fold 3, e dispone di un display da 7,1 pollici quando è aperto.

Saremo sicuri di tenere d'occhio le voci che circondano lo smartphone pieghevole di OnePlus nei prossimi mesi, quindi guardate questo spazio.

Scritto da Britta O'Boyle.