(Pocket-lint) - OnePlus ha rivelato alcune specifiche chiave del prossimo Nord N20 5G, insieme alla prima immagine ufficiale del dispositivo, dandoci un'ottima indicazione di cosa accadrà al telefono economico quando verrà lanciato.

Parlando esclusivamente a PC Mag , il COO di OnePlus Kinder Liu ha dichiarato alla pubblicazione che il OnePlus Nord N20 5G offrirebbe un display AMOLED da 6,43 pollici, con una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 60Hz.

In precedenza si diceva che il dispositivo avrebbe una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, anche se Liu ha detto a PC Mag che era una scelta tra un display LCD con 90 Hz e un display AMOLED con 60 Hz al prezzo del Nord N20.

È stato confermato che il dispositivo verrà fornito con un sensore di impronte digitali in-display e l'immagine ufficiale mostra due grandi sensori della fotocamera sul retro - non in un alloggiamento - mentre una fotocamera perforata è presente sulla parte anteriore del dispositivo nell'angolo in alto a sinistra .

Liu ha anche confermato che il Nord N20 5G sarà dotato di ricarica SuperVooc, che sul Nord 2 è di 65 W e consente una ricarica completa della batteria da 4500 mAh in 30 minuti, anche se non è stato confermato che il Nord N20 5G offre lo stesso. Rapporti precedenti hanno richiesto 30 W per il dispositivo.

Inoltre, non è stato confermato se il dispositivo avrebbe funzionato con il chipset Snapdragon 695, come riportato, o se avrebbe sfoggiato una fotocamera principale da 48 megapixel e una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel.

Scritto da Britta O'Boyle.