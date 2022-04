OnePlus Nord CE 2 Lite sembra un completo allontanamento dal Nord CE 2

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Si prevede che OnePlus lancerà un'intera gamma di dispositivi nei prossimi due mesi, incluso il Nord CE 2 Lite, un midranger che si trova teoricamente sotto il Nord CE 2 .

Con immagini e specifiche trapelate in natura, i dettagli che abbiamo finora dipingono l'immagine di un telefono molto diverso dal Nord CE 2: in effetti, non sembra condividere nulla con il suo omonimo.

Secondo Yogesh Brar , che ha una buona esperienza nella divulgazione di tali dettagli, il Nord CE 2 Lite sarà dotato di un display da 6,58 pollici, con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Si dice che sia un display LCD.

Questa è una dimensione, una frequenza di aggiornamento e un tipo di pannello diversi rispetto al Nord CE 2, quindi non c'è alcuna relazione lì.

Si dice che sia alimentato dallo Snapdragon 695 con 6/8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Si tratta di un solido hardware di fascia media, che consente il 5G e forse un leggero calo delle prestazioni rispetto al MediaTek 900 del Nord CE 2.

Poi c'è una batteria da 5000 mAh con ricarica da 33 W per completare il quadro hardware.

Passando alle fotocamere, è una disposizione a tripla fotocamera, ma in realtà stai guardando la fotocamera principale da 64 megapixel (che potrebbe essere la stessa del Nord CE 2) e poi due obiettivi per aumentare il volume: 2 megapixel mono e macro da 2 megapixel. Queste ultime fotocamere sono probabilmente solo spazzatura per aumentare la scheda tecnica - e perde l'ultra-wide da 8 megapixel del Nord CE 2.

Infine, sembra che il Nord CE 2 Lite possa essere lanciato su OxygenOS 11 obsoleto su Android 11. Almeno il software obsoleto corrisponde al Nord CE 2.

Per quanto riguarda il design, sembra simile ai recenti dispositivi Realme e sospettiamo che l'avvicinarsi di OnePlus e Oppo abbia dato a OnePlus la possibilità di rebranding di alcuni dispositivi Realme: questo si avvicina abbastanza al Realme 9 Pro.

Le indiscrezioni dicono che il mercato di riferimento è l'India, con un lancio previsto a breve.

Scritto da Chris Hall.