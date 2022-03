OnePlus 10 Pro ottiene finalmente il suo lancio globale

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - OnePlus ha finalmente lanciato la sua ammiraglia del 2022 al di fuori della Cina e, proprio come negli ultimi anni, è un'ammiraglia premium di alto livello che costa leggermente meno rispetto alla concorrenza di grandi nomi.

Come è tipico per l'azienda, ci sono due varianti e sono codificate a colori. C'è un modello nero opaco con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, che costerà £ 799 nel Regno Unito e € 899 in Europa. C'è anche un modello verde "Emerald Forest" con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione che viene fornito con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Nel Regno Unito almeno quelle varianti di memoria e RAM sono disponibili solo nei colori selezionati. Quindi non puoi avere un modello nero con 12 GB/256 GB, purtroppo. È una decisione insolita, ma è una classica mossa di OnePlus .

Il telefono stesso è stato rivelato per la prima volta a gennaio , quindi sappiamo già tutto sul suo design e sulle sue specifiche. Niente è diverso dal modello cinese a parte il software installato.

I telefoni cinesi OnePlus eseguono la ColorOS 12 di Oppo , dove le unità globali eseguiranno la OxygenOS 12 basata su Android 12. Detto questo, i due sistemi operativi ora condividono entrambi la stessa base di codice unificata, il che significa che le differenze tra loro sono minime.

OnePlus continuerà a utilizzare il marchio OxygenOS nei mercati globali e ha promesso tre importanti aggiornamenti software con OnePlus 10 Pro e cinque anni di patch di sicurezza, assicurando che il telefono duri un discreto periodo di tempo.

Solo per un breve riassunto: OnePlus 10 Pro è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 1 , ha un display Quad HD da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz e luminosità di picco di 1300 nits, oltre a una batteria da 5000 mAh.

Quella batteria può caricarsi rapidamente grazie al caricabatterie SuperVOOC da 80 W che la fa passare dall'1 al 100 percento in 32 minuti ( a meno che tu non sia in Nord America , nel qual caso ottieni SuperVOOC da 65 W con l'1-100 percento in 34 minuti) .

La parte posteriore presenta un'unità fotocamera prominente con tre fotocamere e una luce anulare a LED. È composto da un teleobiettivo primario da 48 megapixel, ultrawide da 50 megapixel e teleobiettivo da 13 megapixel.

La partnership di OnePlus con Hasselblad continua e significa che l'elaborazione del colore per le immagini è conforme agli standard di Hassleblad e che il telefono utilizza la stessa app della fotocamera ottimizzata da Hasselblad.

Il telefono sarà disponibile per l'acquisto da Amazon, Three, John Lewis e direttamente da OnePlus nel Regno Unito.

Scritto da Cam Bunton.