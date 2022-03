Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - In un post della community che descrive in dettaglio le specifiche prestazionali e l'hardware di OnePlus 10 Pro , il produttore ha ribadito che il suo telefono di punta per il 2022 ha una ricarica SuperVOOC da 80 W.

Con la ricarica da 80 W, OnePlus 10 Pro può riempirsi dall'1 al 100% in soli 32 minuti. Cioè, a meno che tu non sia in Nord America.

Nello stesso annuncio della community, OnePlus afferma che se stai acquistando un dispositivo del territorio nordamericano otterrai solo SuperVOOC da 65 W. Questa è la stessa potenza e velocità delle ultime due generazioni di punta di OnePlus .

Sebbene non dica esplicitamente il motivo nell'annuncio vero e proprio, i rappresentanti dell'azienda hanno risposto a una domanda nei commenti spiegando perché lo è, ed è tutto a che fare con le tensioni.

Un membro dello staff afferma: "Questo perché SUPERVOOC da 80 W non supporta attualmente l'alimentazione CA a 110 o 120 volt, lo standard tipico per le prese di corrente nella regione".

La realtà è che, anche se sembra un po' come doversi accontentare del secondo posto in quel mercato, SuperVOOC da 65 W non è certo lento. Dovrebbe comunque farti avere una batteria completamente carica in meno di 40 minuti. È solo un po' un aspetto negativo per coloro che si preoccupano di avere le migliori specifiche disponibili.

Per quanto riguarda le altre specifiche, non c'è nulla che non sapessimo già grazie al lancio in Cina di inizio anno. Il telefono verrà fornito con un processore Snapdragon 8 Gen1, una batteria da 5000 mAh e un enorme sistema di raffreddamento.

OnePlus 10 Pro riceverà il suo lancio globale tra un paio di giorni e puoi guardarlo proprio qui .

Scritto da Cam Bunton.