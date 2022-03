Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - OnePlus ha già annunciato OnePlus 10 Pro a gennaio in Cina, ma il dispositivo non verrà lanciato a livello globale fino al 31 marzo. Tuttavia, non devi aspettare così a lungo per preordinarlo se sei negli Stati Uniti.

OnePlus ha twittato dal suo account ufficiale negli Stati Uniti aprendo il programma di deposito cieco che consente di versare un deposito di $ 1 per la spedizione anticipata di OnePlus 10 Pro e un paio di OnePlus Buds Pro gratuiti .

Il programma durerà fino al 30 marzo, il giorno prima dell'evento di lancio globale, e puoi prenotare il tuo dispositivo online sul sito Web di OnePlus negli Stati Uniti. Purtroppo, non esiste ancora un programma equivalente nel Regno Unito.

OnePlus 10 Pro ha un alloggiamento della fotocamera ridisegnato sul retro con una tripla fotocamera che offre un sensore principale da 48 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel. C'è una partnership Hasselblad in termini di fotocamera e c'è un display da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz .

Puoileggere tutto su OnePlus 10 Pro in una funzione separata , oppure puoi leggere le nostre prime impressioni nella nostra recensione iniziale .

Abbiamo anche una funzione di confronto sucome OnePlus 10 Pro si confronta con OnePlus 9 Pro e come siconfronta con Oppo Find X5 Pro .

Scritto da Britta O'Boyle.