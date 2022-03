Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Si dice che OnePlus stia preparando il lancio di un Nord 2 potenziato con le specifiche, secondo un leaker frequente. Questo telefono - chiamato Nord 2T - dovrebbe essere simile al Nord 2, ma con prestazioni più veloci.

Piuttosto che avere il processore MediaTek Dimensity 1200, questa versione "T" dovrebbe ospitare il Dimensity 1300, che è uno in più rispetto alla piattaforma attuale.

A parte questo, sembra che tutte le altre specifiche chiave siano per lo più le stesse. Ha lo stesso display e configurazione della fotocamera e la stessa capacità della batteria.

L'unica differenza con la batteria è che è dotata del supporto per la ricarica SuperVOOC da 80 W più veloce - proprio come l' ammiraglia OnePlus 10 Pro - piuttosto che per la ricarica rapida da 65 W dell'attuale Nord 2.

Le presunte specifiche del prossimo aggiornamento di Nord 2 sono state twittate da Yogish Brar:

OnePlus Nord 2T



•FHD+ AMOLED da 6,43 pollici, 90 Hz

•MediaTek Dimensione 1300

• Fotocamera posteriore: 50 MP (IMX766) (OIS) + 8 MP (UW) + 2 MP (mono)

•Camma anteriore-32MP

•RAM LPDDR4X da 8/12 GB

•ROM UFS3.1 da 128/256 GB

•Android 12, OxygenOS 12

•Batteria da 4.500 mAh, ricarica da 80 W



Cursore di avviso, altoparlanti stereo — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 28 marzo 2022

Sarebbe una classica mossa di OnePlus lanciare un aggiornamento incrementale su un telefono popolare. Ci sono stati alcuni anni in passato in cui OnePlus - come un meccanismo a orologeria - avrebbe lanciato una versione del suo telefono di punta, ma con un processore più potente.

L'abbiamo visto con OnePlus 6T , OnePlus 7T e OnePlus 8T , quindi non è esattamente una nuova strategia. La novità è che questa volta si dice per la sua serie Nord di fascia media. Sarebbe la prima volta che vediamo un modello a "T" di un telefono Nord.

Scritto da Cam Bunton.