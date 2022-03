Confermato: OnePlus 10 Pro sarà lanciato a livello globale il 31 marzo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - OnePlus ha confermato che l'atteso OnePlus 10 Pro sarà lanciato a livello globale il 31 marzo, con vendite a partire dalle 15:20 BST.

OnePlus 10 Pro è stato originariamente lanciato l'11 gennaio 2022, ma con una mossa a sorpresa, la società è stata lanciata prima in Cina, lasciando il resto del pianeta in attesa.

Dal 31 marzo, tuttavia, potrai ottenere il dispositivo in tutto il mondo, nel Regno Unito, in Europa, negli Stati Uniti e in India. I prezzi non sono stati confermati, ma ci aspettiamo di sentirli il 31 marzo.

OnePlus 10 Pro offre un design fresco con il sistema di fotocamere Hasselblad posizionato a sinistra della parte posteriore sul proprio pad. Mantiene il cursore di avviso sul lato e nel nostro primo incontro con il telefono al MWC 2022 abbiamo pensato che fosse un dispositivo di qualità.

C'è un display AMOLED da 6,7 pollici con refresh adattivo fino a 120 Hz, mentre la potenza proviene dallo Snapdragon 8 Gen 1.

C'è una grande batteria da 5000 mAh con ricarica cablata da 80 W e wireless da 50 W.

Quel sistema di fotocamere comprende fotocamere principali, ultrawide e teleobiettive, marchiate Hasselblad e che offrono alcune funzioni divertenti come l'effetto fish eye. Per celebrare il lancio, OnePlus ha inviato OnePlus 10 Pro nello spazio per catturare un'immagine dell'orizzonte, celebrando le immagini più famose di Hasselblad dallo sbarco sulla luna.

Vi forniremo tutti i dettagli dei prezzi una volta resi disponibili, ma non ci aspettiamo sorprese da questo dispositivo: dato che è già uscito in Cina, sappiamo praticamente cosa aspettarci. Il 31 marzo ci sarà anche un "evento" di lancio per presentare il telefono al resto del mondo.

Scritto da Chris Hall.