Sono questi i dettagli del OnePlus Nord 3?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - OnePlus ha già annunciatoil OnePlus 10 Pro in Cina quest'anno, così come il Nord CE 2 a livello globale e mentre stiamo ancora aspettando il lancio globale del 10 Pro, ci sono state alcune voci su un altro dispositivo OnePlus.

Digital Chat Station (@chat_station) ha twittato alcuni "parametri del nuovo telefono OnePlus" e sebbene non abbia specificato in dettaglio quale telefono fosse, le specifiche corrispondono a quanto precedentemente riportato per OnePlus Nord 3.

I parametri dettagliati del nuovo telefono OnePlus:



Schermo dritto flessibile di perforazione di tipo BOE da 6,7 "2412 * 1080p, foro singolo centrato

Dimensioni 8100+12GB LPDDR5+UFS 3.1

anteriore 16mp posteriore 50mp IMX766 f/1.88+8mp+2mp

Impronta ottica dello schermo del motore dell'asse X con carica super flash da 4500 mAh + 150 W — Digital Chat Station (@chat_station) 17 marzo 2022

Secondo il tweet, il dispositivo avrà un display Full HD+ da 6,7 pollici con una fotocamera perforata centralizzata nella parte superiore. Apparentemente eseguirà il chipset Dimensity 8100, supportato da 12 GB di RAM e verrà fornito con memoria UFS 3.1.

Il tweet ha anche suggerito che il dispositivo avrebbe una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 megapixel che offre un'apertura f/1.88, accoppiato con un sensore secondario da 8 megapixel e un sensore da 2 megapixel.

Si dice che a bordo sia presente una batteria da 4500 mAh, con supporto per la ricarica rapida da 150 W e un sensore ottico di impronte digitali sotto il display.

Precedenti indiscrezioni per il prossimo dispositivo OnePlus – ipotizzato essere il Nord 3 – supportano le specifiche dettagliate nel tweet. Hanno anche affermato che il dispositivo sarebbe arrivato nel secondo trimestre del 2022 e avrebbe una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, quindi si preannuncia come un dispositivo di fascia media piuttosto eccitante.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Scritto da Britta O'Boyle.