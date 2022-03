OnePlus Nord CE 2 è ora disponibile per il preordine

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'ultimo dispositivo del portafoglio OnePlus è ora disponibile per il preordine. OnePlus Nord CE 2 è il dispositivo aggiornato 2022 che promette di fornire gli elementi essenziali di base, il che significa che ha un buon rapporto qualità-prezzo.

OnePlus Nord CE 2 è dotato di un display AMOLED da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, è alimentato dal MediaTek Dimensity 900 5G. C'è una batteria da 4000 mAh, una ricarica da 65 W e ha persino uno slot per schede microSD per l'espansione della memoria oltre i 128 GB di memoria forniti di serie.

C'è una presa per cuffie da 3,5 mm in modo da poter collegare le cuffie esistenti per goderti la musica in movimento. La fotocamera offre un buon 64 megapixel principale e una fotocamera ultra grandangolare, con anche un obiettivo macro. La performance è abbastanza buona, coprendo quegli elementi essenziali per documentare la tua vita.

Con tutto ciò racchiuso in un bel corpo del telefono, il Nord CE 2 è un ottimo telefono se stai cercando un dispositivo OnePlus in questo spazio di fascia media. Questi telefoni hanno un fascino enorme, permettendoti di fare praticamente tutto ciò che puoi su un dispositivo di punta ma a un prezzo molto più conveniente.

Puoi acquistare il telefono direttamente da OnePlus:

Sarà disponibile anche a livello internazionale presso una vasta gamma di rivenditori.

I preordini sono ora aperti, il telefono è effettivamente disponibile dal 10 marzo, quindi sospettiamo che la consegna (per il Regno Unito) sarebbe l'11 marzo.

OnePlus Nord CE 2 5G è disponibile in Mirror Grey o Bahama Blue.

Scritto da Chris Hall.