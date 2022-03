Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il co-fondatore di OnePlus Carl Pei ha un marchio tecnologico chiamato Nothing e potrebbe lanciare il suo primo smartphone entro il prossimo mese.

La società ha sviluppato un telefono per oltre un anno e, a quanto pare, Pei ha recentemente preso in giro un prototipo di telefono di fronte a dirigenti di grandi aziende come Qualcomm durante il Mobile World Congress 2022 a Barcellona, ha riferito TechCrunch . Se Nothing dovesse lanciare un nuovo telefono ad aprile, sarebbe circa un anno dopo che l'azienda ha lanciato il suo primo prodotto: un paio di auricolari wireless chiamati Ear 1 . Si pensa che il primo telefono di Nothing prenda in prestito le caratteristiche del design dagli auricolari, come i componenti trasparenti.

Pei ha già detto ai media che Nothing prevede di introdurre più dispositivi in futuro. La società ha anche acquistato i diritti del marchio Essential , che ha rilasciato un telefono Android nel 2017 prima della chiusura . E, proprio il mese scorso, Pei ha twittato di essere " Back on Android ", a cui gli account Twitter di Android e Snapdragon hanno postato risposte curiose.

Abbiamo molto da recuperare su Carl — Android (@Android) 15 febbraio 2022

L'account di Nothing ha anche preso in giro la scorsa settimana che "Marzo sarà divertente".

Marzo sarà divertente. — Niente (@niente) 28 febbraio 2022

Aggiungi tutto e OnePlus potrebbe lanciare un nuovo prodotto questa primavera.

Scritto da Maggie Tillman.