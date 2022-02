OnePlus porterà la ricarica a 150 W sul nuovo telefono nel secondo trimestre del 2022

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - OnePlus ha annunciato che prevede di introdurre la ricarica rapida Supervooc da 150 W con un prossimo smartphone previsto per il secondo trimestre di quest'anno.

I tempi corrispondono alle voci di un telefono con nome in codice "Oscar" , che è allo stesso modo previsto per un rilascio nella primavera del 2022.

Alcuni suggeriscono che sarà il OnePlus 10 piuttosto che la versione globale del modello Pro già annunciato in Cina .

Il sistema di ricarica Supervooc da 150 W è stato effettivamente sviluppato da Oppo, un compagno di scuderia di OnePlus, ed è in grado di caricare una batteria da 4.500 mAh dallo zero al 50 per cento in soli cinque minuti. Sarà utilizzato anche nel Realme GT Neo 3 , annunciato anche durante il MWC 2022.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

OnePlus ha anche annunciato che il suo telefono di punta OnePlus 10 Pro riceverà un aggiornamento over-the-air per HyperBoost Gaming Engine del marchio quando verrà lanciato in India, Europa e Nord America.

Questa tecnologia ottimizza il gioco mobile per offrire un'esperienza più fluida e stabile. È composto da altre tecnologie di gioco, come GPA Frame Stabilizer, O-Sync e GPU Load Control (GLC).

GPA Frame Stabilizer monitora le prestazioni del dispositivo in tempo reale e regola le risorse di CPU e GPU quando sono previste cadute di frame. O-Sync aumenta la velocità di sincronizzazione tra processore e display durante le sessioni di gioco. Inoltre, GLC migliora l'efficienza di rendering del processore grafico.

Scritto da Rik Henderson.