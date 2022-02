Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - OnePlus ha rivelato un altro telefono Nord da aggiungere alla collezione, e questa è la versione "Core Edition" del Nord 2 , soprannominata OnePlus Nord CE 2. Cerca di portare tutti i pezzi importanti del Nord 2 e metterlo in un pacchetto leggermente più conveniente.

Ciò significa che si ottiene ancora la solita sensazione di funzionamento fluido e veloce; fornito - questa volta - da un display AMOLED fullHD+ a 90 Hz da 6,43 pollici e un processore MediaTek Dimensity 900.

La più grande differenza, rispetto al suo fratello, è il design. Mentre il Nord 2 è dotato di una parte anteriore e posteriore in vetro, il CE2 ha un retro in plastica e un alloggiamento della fotocamera che si curva da quella superficie posteriore, modellato con lo stesso pezzo di materiale. Con 7,8 mm, è anche più sottile.

Ha anche un paio di extra aggiunti. Ad esempio, c'è una porta audio da 3,5 mm sul bordo inferiore per collegare le cuffie e uno slot di espansione per schede microSD nel vassoio della SIM.

A differenza della maggior parte dei vassoi dual SIM, tuttavia, la memory card non sostituisce una seconda SIM. Ha il suo spazio, quindi puoi avere una configurazione doppia SIM ed espandere lo spazio di archiviazione se lo desideri.

Il telefono è dotato di una batteria da 4500 mAh, che può essere ricaricata rapidamente grazie alla tecnologia SuperVOOC da 65 W. Ciò significa una ricarica completa in poco più di 30 minuti. E il caricatore e il cavo sono entrambi inclusi nella confezione.

Per quanto riguarda le fotocamere: sono tre. La fotocamera principale da 64 megapixel è affiancata da un sensore macro da 8 megapixel ultrawide e da 2 megapixel. Otterrai tutte le solite funzionalità da quelli, inclusa la modalità Nightscape per scatti in condizioni di scarsa illuminazione e selfie in modalità ritratto.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

OnePlus Nord CE 2 sarà in vendita dal 10 marzo, con preordini aperti dal 3 marzo. Sarà disponibile in due colori: Grey Mirror e Bahama Blue e costa £ 299 per 8 GB di RAM / 128 GB di spazio di archiviazione .

Scritto da Cam Bunton.