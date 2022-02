Confermati il processore OnePlus Nord CE 2 e il design della parte posteriore

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - OnePlus rivelerà OnePlus Nord CE 2 il 17 febbraio, anche se la società ha già rivelato alcune delle specifiche chiave. OnePlus ha già confermato che il dispositivo verrà fornito con un jack per cuffie da 3,5 mm, ricarica rapida da 65 W e supporto microSD, e ha anche preso in giro l'alloggiamento della fotocamera posteriore.

L'ultima conferma riguarda però il processore. Sappiamo che OnePlus Nord CE 2 sarà venduto su Amazon e l'elenco ( avvistato da 91 Mobiles ) mostra il design posteriore in un colore blu, confermando anche che il dispositivo funzionerà con il chipset MediaTek Dimensity 900.

La parte anteriore del dispositivo non è stata ancora confermata ufficialmente, anche se i rendering trapelati suggeriscono una fotocamera perforata . Altre specifiche trapelate affermano che OnePlus Nord CE 2 sarà dotato di un display da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento di 90 Hz e un sensore di impronte digitali in-display .

Si pensa che ci saranno fino a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione e non dovrebbe esserci un dispositivo di scorrimento di avviso, come non c'è sul Nord CE originale. Si dice che la tripla fotocamera posteriore sia composta da un sensore principale da 64 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel, sebbene nessuno di questi dettagli sia stato ancora ufficializzato.

Puoi leggere tutte le voci che circondano OnePlus Nord CE 2 nella nostra funzione separata , ma per fortuna non c'è molto da aspettare fino a quando il resto dei dettagli ufficiali saranno disponibili.

Scritto da Britta O'Boyle.