Ecco come apparirà il OnePlus Nord CE 2

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La solita tattica di OnePlus di fornire informazioni a goccia in vista del lancio di un nuovo telefono viene nuovamente implementata per il Nord CE 2. E questa volta, OnePlus mostra il design.

Il capo prodotto dell'azienda ha dichiarato che il nuovo design prevede un processo di stampaggio in un unico pezzo, quindi il modulo della fotocamera sembra sollevarsi dal pannello posteriore del telefono.

È simile nell'approccio al Find X3 Pro , che aveva anche un'unità fotocamera che si curvava verso l'alto e fuori dal vetro posteriore. Viene anche descritto come "cristallino", il che significa che è trasparente in una certa misura.

Per quanto riguarda il colore mostrato, si tratta di un nuovo colore "Blu Bahama", anche se sembra notevolmente simile al colore del Nord 2. Questo è stato rivelato per la prima volta in un profilo laterale in un post del forum della community , nonché attraverso un articolo pubblicato con TechRadar .

Prima di questa rivelazione più recente, OnePlus aveva già annunciato che il suo telefono sarà dotato di una porta per cuffie da 3,5 mm, un processore MediaTek Dimensity 900 e una ricarica rapida SuperVOOC da 65 W.

Guardando la pagina di lancio, sembra che OnePlus abbia ancora un paio di rivelazioni da fare prima che il telefono venga annunciato ufficialmente. Quindi rimanete sintonizzati e potremmo avere la maggior parte del quadro completo prima dell'evento di lancio del 17 febbraio.

Scritto da Cam Bunton.