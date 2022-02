Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - OnePlus Nord CE 2 verrà lanciato nelle prossime due settimane e, grazie a una recente fuga di notizie, ora abbiamo una buona idea di cosa aspettarci dal fratello "Lite" del telefono di fascia media.

Questo elenco di specifiche trapelato include numeri e specifiche che ti aspetteresti di trovare in un telefono di fascia media. Ciò include un display fullHD+ a 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 695 e 6 GB o 8 GB di RAM.

Altri dettagli includono una batteria da 5000 mAh e un sistema di fotocamera "tripla" in cui due dei sensori sono solo sensori di profondità/macro a bassa risoluzione, insieme alla fotocamera principale da 64 megapixel.

Come l'ultimo Nord CE , non dovrebbe presentare l'interruttore a scorrimento di avviso OnePlus per passare dalle modalità silenziosa, suoneria e vibrazione. Si dice anche che sarà dotato di un sensore di impronte digitali montato lateralmente, piuttosto che di uno in-display.

Specifiche di OnePlus Nord CE 2 Lite 5G



•FHD+ da 6,59 pollici, 90 Hz

•Qualcomm Snapdragon 695

•6/8GB RAM

•128/256 GB di memoria

• Fotocamera posteriore: 64 MP + 2 MP mono + 2 MP macro

•Camma anteriore: 16 MP

•Batteria da 5.000 mAh

• Ricarica da 33 W

•Android 11, OxygenOS 11



Jack da 3,5 mm

Nessun cursore di avviso

FP laterale — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 11 febbraio 2022

OnePlus ha già preso in giro il design del suo telefono Nord CE di prossima generazione; lo ha fatto quando ha annunciato la data dell'evento di lancio, ma non ha ancora detto nulla ufficialmente su una versione "Lite". Tuttavia, siamo sicuri che la società sperava di mantenere le specifiche segrete fino alla presentazione ufficiale.

È interessante notare che non c'è nulla di particolarmente sorprendente nell'elenco delle specifiche hardware trapelate originariamente dal tipster @heyitsyogesh . È tutto abbastanza normale per questo segmento del mercato degli smartphone.

La cosa forse deludente è che OnePlus lancia un telefono nel 2022 che esegue ancora una versione di OxygenOS basata su Android 11 anziché Android 12 . Anche se ancora una volta, non è esattamente sorprendente dato il punto in cui il telefono si trova nel portafoglio di prodotti di OnePlus (abbastanza in basso).

Scritto da Cam Bunton.