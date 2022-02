OnePlus Nord CE 2 5G in arrivo il 17 febbraio, nuovo design preso in giro

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - È ufficiale: OnePlus Nord CE 2 5G verrà lanciato il 17 febbraio 2022.

C'è un'immagine ufficiale del teaser per accompagnare quell'annuncio, che esce direttamente dalla bocca del cavallo, come puoi vedere in cima a questa pagina.

Sulla base di quell'immagine, il Nord CE 2 sembra molto diverso dal Nord CE originale, con una custodia per fotocamera molto più grande, non il design a strisce più lunghe del dispositivo originale .

Era solo una settimana prima di questo annuncio che abbiamo sentito voci sul OnePlus Nord CE 2 Lite 5G , ma non credo che sia lo stesso dispositivo, a causa di specifiche apparentemente diverse.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Quello che sappiamo è che il Nord CE 2 sarà dotato di una ricarica rapida Super VOOC da 65 W cablata, un jack per cuffie da 3,5 mm e uno slot di espansione per schede microSD, il tutto confermato da OnePlus.

Ciò che non è ancora noto è quanto sarà diversa la nuova disposizione della fotocamera rispetto all'originale, se OnePlus funzionerà con MediaTek o Qualcomm sulla scelta del processore e se lo schermo sarà elevato rispetto all'originale con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. .

Nel tipico stile di OnePlus vengono promesse ulteriori informazioni "nei prossimi giorni", il che probabilmente significa che piccole pepite di specifiche saranno rivelate nella prossima settimana, prima del lancio ufficiale del 17 febbraio. Tieni gli occhi aperti e guarda il sito per saperne di più in arrivo...

Scritto da Mike Lowe.