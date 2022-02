Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Ultimamente ci sono state voci in abbondanza sui nuovi dispositivi OnePlus , specialmente nella sempre popolare serie Nord.

Ci aspettiamo di vedere molto presto un Nord 2 CE , seguito da un Nord 2T più premium e ora ci aspettiamo di vedere anche una variante "Lite" più economica.

Chiamato Nord CE 2 Lite 5G, il nuovo concorrente della serie dovrebbe debuttare nel secondo trimestre del 2022.

La spesso affidabile OnLeaks, in collaborazione con Smartprix , ha svelato le specifiche attese del nuovo modello Lite.

Il dispositivo dovrebbe essere dotato di un display AMOLED full HD da 6,59 pollici a 90 Hz.

Sarà alimentato da un chipset Qualcomm Snapdragon 659 5G insieme a 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

L'array a tripla fotocamera sarà caratterizzato da un sensore principale da 64 MP insieme a due sensori ausiliari da 2 MP.

La fotocamera selfie dovrebbe essere da 16 MP e probabilmente rimarrà un design in stile perforatore.

Per la potenza, dovremmo aspettarci una batteria da 5.000 mAh e capacità di ricarica rapida da 33 W.

Si prevede che il telefono venderà circa Rs 20.000 in India, il che equivale a circa $ 265, rendendolo il dispositivo Nord più economico finora.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Il dispositivo dovrebbe essere lanciato prima in India e non è chiaro se arriverà anche in altri mercati

Speriamo che lo faccia, poiché sembra un'ottima opzione economica e qualcosa che potrebbe dare una corsa alla serie Redmi Note 11 per i suoi soldi.

Scritto da Luke Baker.