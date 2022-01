Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Si dice che OnePlus stia lavorando a un'ammiraglia ultra che siederà sopra il OnePlus 10 Pro recentemente annunciato, soprannominato OnePlus 10 Ultra.

Abbiamo sentito parlare per la prima volta del dispositivo in lavorazione alla fine di gennaio dopo una fuga di notizie su Twitter, ma ora viene aggiunto carburante al fuoco dopo che alcune immagini di brevetti sono state individuate da un altro utente di Twitter.

Le immagini scoperte da @TechInsiderBlog ( tramite 91 Mobiles ) rivelano un dispositivo che offre un design simile a OnePlus 10 Pro ma con un paio di modifiche chiave sul retro. Sembra che ci sia un obiettivo della fotocamera periscopio nell'angolo in basso a sinistra dell'alloggiamento quadrato della fotocamera e si parla di un piccolo display accanto ad esso.

La parte anteriore sembra avere un display leggermente curvo e sembra che ci sia una fotocamera perforata nell'angolo in alto a sinistra. Non vengono ancora offerti ulteriori dettagli, anche se il precedente rapporto su questo dispositivo affermava che avrebbe funzionato sul chipset MariSilicon NPU sviluppato da OPPO, mentre presentava anche tecnologie sia di OPPO che di OnePlus. Ci aspettiamo che la partnership con le fotocamere Hasselblad continui anche su qualsiasi nuovo dispositivo di punta.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Per ora, nulla è ufficiale, anche se le voci in precedenza affermavano che OnePlus 10 Ultra sarebbe arrivato nella seconda metà del 2022, quindi c'è tutto il tempo per ulteriori fughe di notizie.

Scritto da Britta O'Boyle.