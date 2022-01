Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - OnePlus ha annunciato solo di recente OnePlus 10 Pro , anche se ora sono iniziate le voci per una variante più potente del dispositivo, soprannominata OnePlus 10 Ultra.

Secondo il leaker Yogesh Brar ( tramite 91 Mobiles ), si dice che OnePlus 10 Ultra sia dotato di fotocamere migliorate, un processore più veloce e un hardware migliore rispetto a OnePlus 10 Pro.

La condivisione della tecnologia tra OnePlus e Oppo è in pieno svolgimento, la serie Find X5 riceve il trattamento Hasselblad e ho sentito che MariSilicon sarà visto su un OnePlus Flagship nella seconda metà di quest'anno.



In questo momento si vocifera di un flagship Ultra di OnePlus in fase EVT.