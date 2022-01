Data di rilascio, specifiche, voci e caratteristiche di OnePlus Nord 2 CE

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - OnePlus potrebbe aver annunciato solo di recente l' ammiraglia OnePlus 10 Pro , ma non dovrebbe essere l'unico smartphone che vedremo dall'azienda nella prima metà del 2022.

Ci sono molte voci a supporto di un successore di OnePlus Nord CE 5G , che dovrebbe essere chiamato OnePlus Nord 2 CE ma nome in codice OnePlus Ivan. Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora.

Q1, 2021

Forse febbraio 2022

Probabilmente intorno a £ 300

La OnePlus Nord Core Edition (CE) è arrivata a giugno 2021, anche se è stato affermato che il suo successore apparirà diversi mesi prima dell'anniversario dell'anno.

Secondo un paio di fonti diverse, OnePlus Nord 2 CE verrà lanciato nel primo trimestre del 2022 e, più specificamente, è stato affermato che apparirà a febbraio o marzo 2022. È stato certificato dal Bureau of Indian Standards (BIS) all'inizio Dicembre 2021, e questo in genere significa che un lancio è imminente, anche se attualmente non è confermato.

Le voci suggeriscono che OnePlus Nord 2 CE arriverà con i mercati indiani ed europei. Il prezzo non è ancora trapelato, anche se OnePlus Nord CE ha iniziato a £ 299,99 quando è stato lanciato, quindi è prevista una fascia simile per il suo successore.

Cornice in plastica, retro in vetro

Tripla fotocamera posteriore

Fotocamera frontale con foro di perforazione

Il OnePlus Nord 2 CE è apparso nei rendering che mostrano un design molto simile al Nord 2 ma con un alloggiamento della fotocamera diverso sul retro. È anche un cambiamento rispetto al Nord CE, allontanandosi dalla disposizione della fotocamera posteriore a forma di pillola.

Sulla base dei rendering, il Nord 2 CE verrà fornito con una fotocamera con foro di perforazione nell'angolo in alto a sinistra del display, una cornice in plastica ma una parte posteriore e una parte anteriore protette da Corning Gorilla Glass.

L'alloggiamento della fotocamera dovrebbe trovarsi nell'angolo in alto a sinistra della parte posteriore, con due obiettivi prominenti e un obiettivo più piccolo, oltre a un flash. I colori trapelati finora includono il grigio e un colore verde oliva.

Si dice che non ci sia alcun dispositivo di scorrimento degli avvisi, una caratteristica distintiva di OnePlus che non è apparsa nemmeno su OnePlus Nord CE, anche se sembra che ci sia un jack per cuffie da 3,5 mm.

6,4 pollici, AMOLED, 90Hz

Full HD+

Sensore di impronte digitali in-display

Si dice che OnePlus Nord 2 CE sia dotato di un display AMOLED da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz . Non ci sono ancora dettagli sulla risoluzione, ma è probabile che sia Full HD+.

Se corretto, sarebbe lo stesso del suo predecessore, che offriva un display da 6,43 pollici, frequenza di aggiornamento di 90Hz e risoluzione Full HD+ a 2400 x 1080, per una densità di pixel di 410ppi.

Poiché i rendering non mostrano alcun sensore di impronte digitali fisico, è stato suggerito che questo sarà sotto il display per il Nord 2 CE, come lo era per il Nord CE.

MediaTek Dimensione 900

Fino a 12 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione, microSD

Batteria da 4500 mAh

Capacità 5G

I rapporti suggeriscono che OnePlus Nord 2 CE funzionerà sul sistema su chip MediaTek Dimensity 900 con supporto fino a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Si dice che ci sia un'opzione di archiviazione da 128 GB e che ci sia anche il supporto microSD per l'espansione della memoria.

Si dice che la capacità della batteria di OnePlus Nord 2 CE sia di 4500 mAh e si dice che ci sia il supporto per la ricarica rapida da 65 W.

Si dice che a bordo ci sia un jack per cuffie da 3,5 mm e OnePlus Nord 2 CE sarà un telefono 5G .

Tripla fotocamera posteriore

64MP principale, 8MP ultra grandangolare, macro 2MP

Fotocamera frontale da 16 MP

Si dice che OnePlus Nord 2 CE sarà dotato di una fotocamera OmniVision primaria da 64 megapixel, abbinata a una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel e un obiettivo macro da 2 megapixel.

Questa sarebbe una configurazione simile a OnePlus Nord CE, sebbene quel dispositivo offrisse un obiettivo mono invece di un obiettivo macro.

Si dice che la fotocamera frontale del Nord 2 CE sia da 16 megapixel, che è la stessa di OnePlus Nord CE.

Ecco tutte le indiscrezioni apparse finora riguardanti OnePlus Nord CE 2.

India Today ha riferito che OnePlus Nord 2 CE potrebbe essere lanciato nel febbraio 2022.

91 Mobiles ha pubblicato alcuni render del OnePlus Nord CE 2 in associazione con Yogash Brar. I render mostrano un design simile a OnePlus Nord 2 ma con una diversa disposizione della fotocamera posteriore.

91 Mobiles ha riferito che OnePlus Nord 2 CE verrà lanciato in India nel primo trimestre del 2022, così come nei mercati europei. Ha anche rivelato qualche dettaglio in più in termini di specifiche.

91 Mobiles ha pubblicato un rapporto che rivela una serie di specifiche per OnePlus Nord 2 CE tramite l'informatore Yogash, nonché una data di rilascio prevista.

Un dispositivo OnePlus con il numero di modello IV2201 è apparso sul Bureau of Indian Standards , ritenuto un nuovo dispositivo OnePlus Nord.