Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nel caso non l'avessi saputo, OnePlus sta per lanciare un nuovo telefono: OnePlus 10 Pro , con una data di lancio prevista per l' 11 gennaio in Cina .

Ha già rivelato parte del design e delle specifiche principali e ora l'azienda ha dettagliato alcune delle funzionalità che possiamo aspettarci dalle fotocamere. È sicuro dirlo, è sicuramente rivolto a creatori di livello più avanzato.

Con la sua collaborazione con Hasselblad, OnePlus ha fatto molto per la calibrazione e l'elaborazione del colore, e con il 10 Pro questo fa un passo avanti.

Il nuovo telefono presenterà immagini RAW+ con supporto colore a 10 bit, il che significa che oltre un miliardo di colori può essere catturato dalle sue fotocamere.

Le migliori offerte telefoniche del Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia e altro Di Chris Hall · 7 gennaio 2022

Secondo OnePlus, ciò significa oltre 64 volte più colore catturato rispetto a OnePlus 9 Pro ed è supportato su tutte e tre le fotocamere.

Queste tre fotocamere sono uno zoom primario, ultrawide e teleobiettivo, ed è l'ultrawide che ha visto il più grande cambiamento nel prossimo telefono.

Il nuovo sensore ultrawide può catturare scatti fino a 150 gradi, che è considerevolmente più ampio rispetto ai soliti ultrawide, consentendoti di adattarti di più all'immagine.

Inoltre, c'è una funzione Fish-Eye che imita l'effetto di un obiettivo Fish-Eye se vuoi essere un po' creativo. Che sia ancora da vedere o meno, potrebbe essere una di quelle classiche funzionalità di OnePlus che molti vedranno come un espediente divertente solo per pochi giorni.

Tuttavia, OnePlus non sta solo cercando di accontentare i fotografi con la sua prossima fotocamera. C'è una nuova modalità film che potrebbe essere perfetta per gli aspiranti videografi.

La modalità Film ti consentirà di regolare ISO, velocità dell'otturatore e altri controlli e ti consentirà di filmare in modalità LOG senza alcun profilo colore preimpostato, in modo da poter correggere il colore in seguito nella suite di modifica.

OnePlus 10 Pro verrà lanciato l'11 gennaio alle 14:00, ora di Hong Kong, a quel punto darà uno sguardo più completo a tutte le cose che OnePlus non ci ha già detto.