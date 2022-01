Svelato ufficialmente il design e la data di lancio di OnePlus 10 Pro

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - OnePlus ha ufficialmente confermato ciò che le indiscrezioni ci dicono da un buon numero di settimane ormai: assisteremo a un significativo cambiamento di design quando OnePlus 10 Pro verrà lanciato nel prossimo futuro.

Apparentemente prendendo ispirazione dal design della serie Galaxy S di Samsung del 2021, OnePlus 10 Pro presenterà un alloggiamento della fotocamera prominente (ma elegante) che avvolge il lato, fondendosi con i bordi metallici.

L'azienda non ha condiviso assolutamente ogni dettaglio, ma il design posteriore nei render ufficiali sembra praticamente identico ad alcune delle recenti perdite, mostrando tre fotocamere e - come sembra - un flash/anello LED avanzato disposto in un quadrato nel suddetto unità fotocamera.

Questa custodia per fotocamera è estremamente lucida e mette il logo del marchio Hasselblad in evidenza lungo un lato. La parte posteriore del telefono sembra presentare una finitura opaca/smerigliata, simile a quella che abbiamo visto in precedenza da OnePlus, piuttosto che la finitura lucida lucida della serie OnePlus 9 .

Ci ricorda l'iconica finitura Sandstone Black per cui OnePlus era noto nelle sue prime 2-3 generazioni di telefoni, ed è uno che offre ancora sotto forma di custodia a scatto.

Anche se finora OnePlus ha condiviso solo immagini in nero e verde, saremmo sorpresi di non vedere almeno uno o due altri colori per regioni diverse. Spesso offre nero ovunque, ma poi modifica colorazioni alternative per Europa, Regno Unito e Stati Uniti.

A proposito di regioni, al momento l'azienda ha confermato solo la data di lancio cinese. Alzerà il coperchio su OnePlus 10 Pro in quel mercato l'11 gennaio.

OnePlus ha anche dimostrato che questo telefono sarà dotato del processore Gen1 della serie Snapdragon 8 e sarà senza dubbio un altro potente telefono di punta. A parte questo, nulla è ancora ufficiale, ma non passerà molto tempo prima che l'azienda versi altri fagioli, come fa di solito.