Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito, OnePlus 10 ha ricevuto la certificazione dal Ministero dell'Industria e dell'Information Technology cinese.

Come notato da 91Mobiles , un telefono OnePlus è apparso sul sito Web del MIIT con un numero di modello NE2210. Si pensa che sia OnePlus 10.

Questo elenco MIIT suggerisce che il telefono potrebbe essere annunciato molto presto.

Tieni presente che OnePlus ha recentemente avviato le pre-registrazioni per il prossimo OnePlus 10 Pro in Cina attraverso il suo sito Web ufficiale e JD.com. OnePlus annuncia in genere alcuni telefoni durante l'anno. OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro sono stati annunciati a marzo 2021, quindi i loro successori saranno probabilmente OnePlus 10 e OnePlus 10 Pro.

Si prevede che OnePlus 10 sia dotato del sistema Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 su un chip, nonché della connettività 5G per una connettività più veloce e il supporto dual-SIM. (L'elenco MIIT conferma il supporto 5G e dual-SIM sul nuovo telefono OnePlus.)

Per quanto riguarda OnePlus 10 Pro, sarà caratterizzato da un display QHD+ da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e un massimo di 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Per uno sguardo completo a tutte le perdite e le voci finora riguardanti il prossimo telefono di punta di OnePlus, consulta la guida di Pocket-lint: