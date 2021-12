Confermato il lancio di OnePlus 10 Pro a gennaio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il CEO di OnePlus Pete Lau ha anticipato una data di lancio per il prossimo OnePlus 10 Pro e potrebbe essere uno dei primi lanci di punta del 2022.

In un post sui social, Pete Lau ha postato un breve messaggio con il nome del telefono, seguito da "ci vediamo a gennaio".

Purtroppo, per coloro che cercano un indizio su cosa potrebbe presentare questo telefono, Lau non ha elaborato ulteriormente o ci ha dato un'idea delle specifiche.

Tuttavia, poiché OnePlus è OnePlus , possiamo aspettarci che l'azienda fornisca a goccia le singole funzionalità del telefono nel periodo precedente l'evento di lancio. Almeno, se l'azienda decidesse di seguire nuovamente il proprio playbook.

Se le voci sono accurate - e spesso lo sono - il telefono vedrà OnePlus adottare un design della fotocamera simile a un Galaxy S con un alloggiamento quadrato e prominente che avvolge il bordo.

Per quanto riguarda le specifiche hardware, ci aspetteremmo un ulteriore sviluppo della partnership Hasselblad nel reparto fotocamere, oltre a una potenza di alto livello sotto il cofano.

Il 10 Pro sarà probabilmente alimentato dal nuovo processore Snapdragon 8 Gen1 e si dice che sia dotato di una robusta batteria da 5000 mAh con velocità di ricarica fino a 125 W.

Sarebbe sorprendente se OnePlus facesse un passo indietro nella tecnologia dei display, quindi è anche molto probabile che vedremo un display QuadHD+ grande e luminoso nella parte anteriore con frequenze di aggiornamento variabili che arrivano fino a 120Hz.

Mentre tutto questo è speculazione, per ora, grazie al messaggio del CEO dell'azienda, sappiamo almeno che non aspetteremo molto per scoprire ufficialmente i dettagli. Rimani sintonizzato.