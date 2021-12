Data di rilascio, specifiche, voci e notizie di OnePlus 10 Pro

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - OnePlus in genere annuncia alcuni telefoni durante lanno, con una serie nella prima metà, in genere una versione "T" di quella prima serie nella seconda metà e la serie Nord nel mezzo.

Con OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro che sono stati annunciati a marzo 2021 e nessun OnePlus 9T questanno, tutti gli occhi e le orecchie sono ora concentrati sui loro successori.

Dovrebbe essere chiamato OnePlus 10 e OnePlus 10 Pro, ecco tutto ciò che abbiamo sentito finora sul modello OnePlus 10 Pro.

Q1, 2021

OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro sono stati lanciati insieme a OnePlus 9R che era in India solo il 23 marzo 2021. OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro sono stati annunciati il 14 aprile 2020 e OnePlus 7 e 7 Pro sono stati annunciati il 14 maggio 2019.

Con i lanci anticipati con il passare degli anni, è possibile che OnePlus 10 e 10 Pro verranno svelati prima di marzo. Per ora nessun rumor fornisce una data precisa ma prevediamo di vedere i dispositivi svelati prima della fine del primo trimestre.

In termini di prezzo, OnePlus 9 ha iniziato a £ 629 nel Regno Unito, che era più costoso di OnePlus, che ha iniziato a £ 599 nel Regno Unito quando è stato lanciato. OnePlus 9 Pro, nel frattempo, ha iniziato a £ 829 nel Regno Unito, che era ancora più costoso di OnePlus 8 Pro che ha iniziato a £ 799 nel Regno Unito nel 2020.

Ci aspetteremmo che OnePlus 10 e 10 Pro rientrino in uno scenario simile a OnePlus 9 e 9 Pro, anche se non sarebbe sorprendente vedere di nuovo un aumento di prezzo.

Riprogettazione dellalloggiamento della fotocamera

Collaborazione Hasselblad

Tre varianti di colore

Unenorme perdita di rendering ci ha fornito unindicazione su cosa potremmo aspettarci in termini di design per OnePlus 10 Pro. Sembra che il dispositivo manterrà la fotocamera frontale con foro nellangolo in alto a sinistra, oltre a un display leggermente curvo, ma lalloggiamento della fotocamera sul retro vedrà un cambiamento nel design rispetto a OnePlus 9 Pro.

Piuttosto che rettangolare, lalloggiamento della fotocamera sembra che si sposterà in un quadrato con quattro grandi cerchi della stessa dimensione, piuttosto che due grandi e due piccoli - dovrebbe essere un sistema a tripla lente con il terzo cerchio nellalloggiamento il veloce.

Il marchio Hasselblad è di nuovo presente in base ai rendering e si dice che il dispositivo sarà disponibile in tre colorazioni tra cui nero, un colore azzurro/verde e un modello bianco. Le perdite si aspettano anche che OnePlus 10 Pro offra resistenza allacqua e alla polvere IP68 , come fa OnePlus 9 Pro.

Display da 6,7 pollici

Risoluzione Quad HD+

Frequenza di aggiornamento 120Hz

È stato detto che OnePlus 10 Pro arriverà con un display da 6,7 pollici che fornirà una risoluzione Quad HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz . Ci aspetteremmo che questa sia una frequenza di aggiornamento variabile tra 1Hz e 120Hz, come offre OnePlus 9 Pro.

Ci si aspetta anche che HDR10+ sia supportato su OnePlus 10 Pro, come lo era su OnePlus 9 Pro. Se le perdite sono accurate, il display sarà molto simile a quello di OnePlus 9 Pro.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen1

8/12 GB di RAM

Batteria da 5000 mAh

Secondo le voci, OnePlus 10 Pro funzionerà con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione o 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, a seconda del modello.

Si dice che la batteria sia da 5000 mAh, che è un po più grande dei 4500 mAh di OnePlus 9 Pro, e si dice anche che potrebbe avere una ricarica rapida fino a 125 W, che potrebbe caricarla in 20 minuti. È previsto anche il supporto per la ricarica wireless da 50 W.

Tripla fotocamera posteriore

Si dice che OnePlus 10 Pro sia dotato di una tripla fotocamera posteriore composta da una fotocamera principale da 48 megapixel, ultrawide da 50 megapixel e teleobiettivo da 8 megapixel con zoom 3,3x.

Non sono stati ancora offerti ulteriori dettagli nelle perdite, anche se la partnership con Hasselblad dovrebbe tornare, come suggeriscono anche i rendering.

Ecco tutto ciò che abbiamo sentito finora su OnePlus 10 Pro.

Altre specifiche sono trapelate , questa volta dallinformatore cinese Digital Chat Station . Suggerisce una ricarica rapida da 80 W anziché i 125 W precedentemente dichiarati.

91 Mobiles ha dettagliato una serie di specifiche che si dice arriveranno a OnePlus 10 Pro.

Tipster OnLeaks ha collaborato con Zouton per rilasciare una massiccia perdita che includeva rendering 5K e un video 360 dellapparente OnePlus 10 Pro, insieme ad alcuni dettagli sulle specifiche.