I clienti O2 e Virgin possono accedere alla lounge dell'aeroporto di Gatwick

(Pocket-lint) - O2 e Virgin Media hanno annunciato la creazione di una lounge all'interno dell'aeroporto londinese di Gatwick che sarà gratuita per tutti i clienti e i loro compagni di viaggio.

L'O2 Roam Freely Lounge si trova nel Terminal Nord di Gatwick e offrirà ai clienti bevande, snack e stazioni di ricarica gratuiti ogni giorno dalle 9 alle 15. Ci sono anche comodi posti a sedere, Wi-Fi gratuito e spazi di lavoro. Ci sono anche comodi posti a sedere, Wi-Fi gratuito e spazi di lavoro.

Per chi non viaggia per lavoro, c'è una sala Disney+ che proietta alcuni dei film più amati dalle famiglie e, se si vuole continuare a guardare in streaming anche dopo la lounge, O2 offre ai clienti nuovi e in aggiornamento sei mesi di Disney+.

La lounge è stata introdotta per celebrare il fatto che O2 è l'unica grande rete a non aver reintrodotto le tariffe di roaming nell'UE.

I soci Priority di Virgin Media e O2 possono prenotare il loro posto nella lounge O2 Roam Freely tramite l'app Priority. Potrete portare con voi un adulto e fino a sei bambini sotto i 16 anni come ospiti.

Se non viaggiate da Gatwick o temete che il vostro volo di andata sia in ritardo, O2 offre un altro vantaggio chiamato SmartDelay. Questo permette ai soci Priority e a un massimo di tre compagni di viaggio di accedere gratuitamente alle lounge negli aeroporti di tutto il mondo, se il volo è in ritardo di oltre 60 minuti.

Per accedere a questi premi, i clienti Virgin Media via cavo dovranno scaricare l'app Priority e registrarsi utilizzando l'indirizzo e-mail collegato al loro account My Virgin Media. I clienti O2 possono registrarsi utilizzando il proprio numero di cellulare.

La O2 Roam Freely Lounge è aperta dal 10 agosto 2022 a ottobre.

Scritto da Britta O'Boyle.