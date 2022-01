Virgin Media O2 conferma che manterrà il roaming UE gratuito

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Virgin Media O2 ha confermato a Pocket-lint che manterrà il roaming gratuito negli stati dell'UE mentre i rivali reintrodurranno le tariffe quest'anno.

Nel fine settimana sono trapelate voci secondo cui la società ha deciso di mantenere il vantaggio per i suoi clienti O2 e Virgin Mobile dopo la Brexit, anche se gli operatori mobili nei paesi dell'UE probabilmente addebiteranno di più per l'utilizzo della linea.

Significa che i suoi clienti possono utilizzare dati, chiamate e messaggi senza costi aggiuntivi in tutta Europa come prima, con le uniche restrizioni a seconda del piano. Se hai un limite di dati mensile, ad esempio, è lo stesso nell'UE come nel Regno Unito.

Virgin Media O2 ci ha anche confermato che il roaming UE gratuito verrà mantenuto su tariffe mensili, solo SIM e pay-as-you-go.

In precedenza si pensava che solo i piani di livello superiore offrissero il roaming gratuito, ma non è così.

"Il roaming sarà disponibile per tutti i clienti Virgin Mobile e O2 - PAYM, PAYG, SIMO - in modo che i clienti possano viaggiare verso destinazioni in tutta Europa e utilizzare i propri dati, chiamate e messaggi proprio come farebbero nel Regno Unito", ci è stato detto da un portavoce.

Gli altri principali operatori, Vodafone , EE e Three , introdurranno nei prossimi mesi tariffe di roaming UE, scegliendo di offrire pass giornalieri a partire da £ 2 al giorno e, nel caso di Vodafone, pacchetti a lungo termine che possono ridurre la tariffa a tocco.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Scritto da Rik Henderson.