Carl Pei di Nothing vuole dare battaglia ad Apple e all'iPhone

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La linea di iPhone di Apple ha già una certa concorrenza da parte del Nothing Phone (1), che però si rivolge alla fascia economica del mercato: le cose stanno per cambiare.

Competere con l'iPhone SE economico è una cosa, ma Carl Pei di Nothing afferma che il prossimo passo sarà quello di competere con Apple nella fascia alta del mercato. Potrebbe essere in arrivo un telefono di punta e, cosa importante, Pei afferma che Nothing è pronta a portarlo davanti alla porta di casa di Apple. Nothing è pronta a vendere un telefono negli Stati Uniti.

"Ora stiamo discutendo con alcuni vettori negli Stati Uniti per lanciare potenzialmente un prodotto futuro", ha dichiarato il co-fondatore di OnePlus alla CNBC in un'intervista.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Il Nothing Phone (1) non è disponibile negli Stati Uniti e Pei ha sottolineato le complicazioni che i vettori locali aggiungono ai procedimenti. Tuttavia, ora pensa che OnePlus sia pronta a immergersi in questo mercato e che la sfida con Apple sia all'ordine del giorno. Se non lo fa ora, Pei pensa che sarà sempre più difficile per Nothing e altre aziende competere.

"Potrebbe arrivare un momento in cui Apple detiene circa l'80% del mercato complessivo e questo non lascia abbastanza spazio ai produttori basati su Android per continuare a giocare", ha dichiarato Pei. Resta da vedere se Nulla potrà davvero competere con Apple, ma una maggiore concorrenza è sempre una buona cosa per un mercato che, in diversi momenti, è sembrato essere chiuso da Apple e Samsung.

La linea Pixel di Google è diventata un punto di riferimento per molte persone e il produttore Android ha finalmente iniziato ad alzare il tiro in termini di qualità e pubblicità. Ma con tanti grandi OEM Android che stanno svanendo nell'oscurità, tutti gli occhi saranno puntati su Nothing per vedere se riuscirà a evitare di fare la stessa fine.

Scritto da Oliver Haslam.