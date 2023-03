Secondo Carl Pei, la prima open beta di Android 13 per il Nothing Phone (1) arriverà entro due settimane - e alcuni possono installarla già oggi.

Chi possiede un Nothing Phone (1) non vede l'ora di poter installare l'ultima versione di Android di Google. Pei ha dichiarato che l'aggiornamento sarà disponibile in "open beta tra due settimane", mentre è già disponibile una closed beta, anche se non ha spiegato come fare per partecipare.

In effetti, non è chiaro nemmeno come si potrà installare la beta una volta iniziato il periodo di apertura, ma possiamo sicuramente aspettarci che vengano rese disponibili ulteriori informazioni entro le due settimane. Dopotutto, perché parlare di open beta se sarà difficile accedervi? Inoltre, non abbiamo informazioni concrete su quali regioni saranno incluse nella beta chiusa o pubblica.

Nothing ha già dichiarato che Android 13 arriverà sul telefono in uno stato completamente completo all'inizio del 2023. Era stata anche suggerita una finestra di fine 2023 per il rilascio della prima beta e sembra che Nothing sia riuscita a centrare questa finestra praticamente in pieno.

Sebbene alcune persone stiano comprensibilmente indicando gli altri rilasci di Android 13 e dicendo che Nothing sta arrivando da dietro, almeno sta accadendo - e con il programma di rilascio aggressivo di Nothing in precedenza, possiamo solo sperare che il programma beta si muova a un ritmo equo.