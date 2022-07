Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Non è certo un'esagerazione dire che il telefono Nothing (1) è diventato uno degli smartphone più pubblicizzati e ricercati sul mercato al momento del suo lancio.

Ridotto all'essenziale, si tratta di un telefono di fascia media, ma che si distingue dalla massa grazie al suo esclusivo design trasparente e alla serie di strisce LED - chiamate Glyphs - che si illuminano sul retro.

Queste, per impostazione predefinita, sono progettate per accendersi in caso di notifiche e possono essere utilizzate anche come luce di riempimento della fotocamera o addirittura per indicare il livello di carica della batteria. Probabilmente non è una sorpresa che siano in grado di fare di più.

Il software del telefono Nothing contiene una sorta di easter egg che consente di utilizzare queste luci sul retro per lampeggiare e pulsare in sincronia con la musica riprodotta dagli altoparlanti del telefono.

La funzione è stata scoperta da Dylan Roussel su Twitter ed è piuttosto semplice da attivare.

C'è la possibilità concreta che questa funzione entri a far parte delle impostazioni principali come predefinita, ma al momento in cui scriviamo è una funzione nascosta che richiede di superare alcuni piccoli ostacoli. Ecco come attivarla:

Aprire l'app Telefono e "Aggiungi contatto". Creare un contatto di nome "Abra" e salvarlo. Ora aprite Impostazioni > Interfaccia glifo > Suonerie Selezionate "Aggiungi un contatto" e scegliete "Abra". Scegliere una suoneria personalizzata per quel contatto e premere "Salva".

Una volta eseguita questa procedura, nel menu delle impostazioni di "Interfaccia glifo" verrà visualizzata l'opzione "Visualizzazione musica". Toccatela e attivate la funzione.

Ora, quando si riproduce la musica attraverso gli altoparlanti del telefono e si gira il telefono a faccia in giù, si vedranno le luci LED pulsare a ritmo di musica. È molto bello, provatelo.

Scritto da Cam Bunton. Modifica di Britta O'Boyle.