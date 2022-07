Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dbrand non è certo avara di polemiche. Dopo aver denunciato gli avvocati di Sony con la sua gamma di mascherine personalizzate per PlayStation 5, ora si sta cimentando con Nothing.

Ha presentato una gamma di skin e custodie per iPhone, Pixel e Galaxy S22 di Samsung che conferiscono loro un look decisamente Nothing phone (1).

E, per essere ancora più sfacciata, ha chiamato la sua nuova gamma di accessori "Something".

La Something Skin è attualmente disponibile per Apple iPhone 13 Pro Max, Google Pixel 6 Pro e Samsung Galaxy S22 Ultra. È possibile ottenerne una anche per il caricabatterie MagSafe di Apple.

Le skin per telefoni costano 24,95 dollari l'una.

La skin si applica direttamente sul retro del dispositivo (o sulla parte anteriore, nel caso del caricabatterie) e fa sembrare che si possa vedere vagamente l'interno. Inoltre, il design è simile a quello del gliph del telefono Nothing.

Nel caso dell'iPhone si tratta di un'ironia della sorte, poiché molti ritengono che il dispositivo Nothing sia comunque simile alla parte posteriore del telefono Apple.

Miglior smartphone 2022: testiamo, valutiamo e classifichiamo i migliori telefoni cellulari disponibili per l'acquisto Di Chris Hall · 20 giugno 2022 Quali sono i migliori smartphone disponibili nel 2022? Abbiamo testato le ultime opzioni di Google, Apple, Samsung, Oppo e molti altri per scoprirlo.

Ciascuno dei dispositivi mobili può essere dotato di una custodia Something Case, che costa 49,90 dollari.

Non sappiamo per quanto tempo le skin e le custodie saranno in vendita. La stessa Dbrand ha incluso una divertente descrizione del prodotto che ammette il "plagio": "Alcuni potrebbero accusarci di furto. Ecco la nostra risposta: non abbiamo rubato nulla", si legge.

I prodotti sono tutti disponibili sul sito web di Dbrand.

Scritto da Rik Henderson.