Il telefono Nothing (1) è ora ufficiale, ma si sa già tutto su di lui

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il telefono Nothing (1) è trapelato, è stato mostrato da YouTubers di alto profilo, è stato esibito dall'azienda stessa, lasciando poche sorprese per il giorno del lancio e dell'annuncio ufficiale di questo dispositivo tanto acclamato.

È stata una campagna pubblicitaria all'altezza solo di OnePlus, il che non sorprende visto che il fondatore di Nothing, Carl Pei, è stato il co-fondatore di OnePlus.

L'aspetto più singolare del telefono Nothing (1) è stato ampiamente mostrato, con il retro in vetro trasparente che rivela più texture e dettagli sotto la superficie rispetto a quelli che si trovano su altri dispositivi.

Questo aspetto è amplificato dalla Glyph Interface di Nothing, un insieme di strisce LED collegate alle notifiche che consentono di illuminare il retro del telefono in varie condizioni. Anche in questo caso, probabilmente avete già visto tutto questo.

Per il resto si tratta di una struttura tipica di uno smartphone con vetro Gorilla Glass Victus davanti e dietro, con una fascia di alluminio riciclato intorno all'esterno del telefono. Ha un grado di protezione IP53.

È stato paragonato all'iPhone e, con il pulsante di accensione e i controlli del volume che hanno la stessa forma dei recenti modelli di iPhone, è improbabile che il paragone finisca.

Il display piatto offre una frequenza di aggiornamento di 60-120 Hz (con commutazione automatica), con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, ovvero 402ppi. È un display OLED, con una frequenza di campionamento tattile di 240 Hz e supporto per l'HDR.

Il cuore del telefono è lo Snapdragon 788G+, con opzioni per 8/128GB, 8/256 o 12/256GB. La batteria da 4500 mAh supporta la ricarica cablata a 33 W e quella wireless a 15 W. Offre anche la ricarica inversa a 5W.

Si tratta di un'opzione un po' particolare, perché di solito è riservata ai dispositivi di punta e Nothing ha dovuto personalizzare lo Snapdragon 788G+ per renderla possibile.

Per quanto riguarda le fotocamere, sul retro sono presenti due obiettivi, entrambi da 50 megapixel. La fotocamera principale ha un sensore Sony IMX766, mentre quella ultralarga offre un sensore Samsung JN1. Non ci sono lenti spazzatura, il che è una novità, dato che molti telefoni di questa fascia hanno lenti macro di bassa qualità e altri espedienti.

È presente una fotocamera frontale da 16 megapixel.

Per quanto riguarda il software, il telefono viene fornito con Android 12, che è relativamente vicino a quello stock. L'interfaccia utente Nothing UI offre alcuni elementi personalizzati e includerà alcune delle funzioni più particolari, come le impostazioni rapide per accedere a Tesla e la galleria NFT per mostrare i propri beni digitali.

Ma una delle cose che probabilmente non sapevate è il prezzo. Il telefono Nothing (1) costerà 399 sterline, mettendolo in diretta concorrenza con telefoni del calibro del Pixel 6a e del Samsung Galaxy A53. Sarà disponibile dal 21 luglio 2022 in vendita libera, su Amazon, Smartech presso Selfridges e presso O2 come partner di rete esclusivo per il Regno Unito.

Nothing ha anche confermato che avrà un pop-up nel Regno Unito, con sede a Covent Garden, che venderà un numero limitato di telefoni.

Scritto da Chris Hall.