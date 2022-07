5 caratteristiche uniche del telefono Nothing (1)

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Carl Pei ha dichiarato che la tecnologia è noiosa e che la missione di Nothing è rendere la tecnologia di nuovo eccitante. Con il lancio del telefono Nothing (1), la parte più importante del piano di Nothing va al suo posto.

Ma quanto c'è di unico in questo telefono? Non è forse uguale a tutti gli altri smartphone Android di fascia media?

Ecco alcune caratteristiche uniche che lo distinguono.

Il retro del telefono è in Gorilla Glass 5 (come la parte anteriore) ed è trasparente. Ciò significa che è possibile vedere attraverso il retro alcuni dei meccanismi del telefono. Nulla ha dovuto considerare il design complessivo per assicurarsi che ci fosse qualcosa da vedere, e sotto il vetro sono visibili texture ed elementi che non vedrete mai su un altro telefono.

Ok, il retro trasparente aiuta la Glyph Interface, il sistema di illuminazione posteriore, ma si sarebbe potuto fare a meno della trasparenza. La Glyph Interface utilizza strisce LED illuminate per avvisare l'utente di varie cose, come le notifiche, la ricarica o Google Assistant, ma può anche funzionare come luce di riempimento per la fotocamera. Abbiamo già visto display posteriori su telefoni da gioco, ma niente di simile: sicuramente il telefono si distingue.

Certo, non si compra il telefono per la confezione, ma se volete farvi notare, progettate la confezione del vostro telefono. Grazie alle strisce a strappo sulla confezione sottile, l'esperienza di unboxing è di qualità superiore, a dispetto del prezzo accessibile di questo telefono.

Se avete usato Android per un po' di tempo, saprete che le impostazioni rapide sono fantastiche. Tranne quando ci si ritrova ad aprire altri menu per disattivare il Wi-Fi, perché Google ha deciso di spostare le impostazioni rapide. L'interfaccia utente non offre nulla di simile a una levetta per i dati mobili, il Wi-Fi e l'hotspot. Così semplice, ma così utile.

Di solito, quando si desidera un nuovo telefono, si esce e lo si compra. Non c'è niente che voglia farvi fare i salti mortali. Innanzitutto, se vi trovate negli Stati Uniti o in Canada, il telefono non sarà in vendita. Perché? Perché il lancio dei dispositivi negli Stati Uniti ha costi enormi. Ma questo è solo l'inizio. Ci sarà un sistema a inviti per i preordini, quindi dovrete iscrivervi a una lista d'attesa. Ma le vendite saranno aperte il 21 luglio 2022 (nel Regno Unito) e, grazie a una serie di rivenditori, dovrebbe essere più facile accaparrarsene uno.

Scritto da Chris Hall.